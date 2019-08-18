После отмены особого статуса Кашмира задержаны более четырех тысяч человек

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. По меньшей мере 4 тысячи человек были задержаны в индийской части Кашмира, поскольку власти боятся новых беспорядков в связи с недавним решением центрального правительства отменить особый статус штата Джамму и Кашмир, передает агентство По меньшей мере 4 тысячи человек были задержаны в индийской части Кашмира, поскольку власти боятся новых беспорядков в связи с недавним решением центрального правительства отменить особый статус штата Джамму и Кашмир, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в индийском правительстве.

Как сообщил агентству представитель властей на условиях анонимности, по меньшей мере 4 тысячи человек были задержаны в соответствии с законом об общественной безопасности, который позволяет властям удерживать людей на срок до двух лет без предъявления обвинений и проведения слушаний в суде.

"Большую часть из них вывезли из Кашмира, поскольку тюрьмы переполнены", - заявил чиновник.

Комендантский час, а также ограничения на использование сотовой и интернет-связи были введены в индийской части Кашмира после того, как Нью-Дели 5 августа ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление.