После отмены особого статуса Кашмира задержаны более четырех тысяч человек

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. По меньшей мере 4 тысячи человек были задержаны в индийской части Кашмира, поскольку власти боятся новых беспорядков в связи с недавним решением центрального правительства отменить особый статус штата Джамму и Кашмир, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в индийском правительстве.
Как сообщил агентству представитель властей на условиях анонимности, по меньшей мере 4 тысячи человек были задержаны в соответствии с законом об общественной безопасности, который позволяет властям удерживать людей на срок до двух лет без предъявления обвинений и проведения слушаний в суде.
"Большую часть из них вывезли из Кашмира, поскольку тюрьмы переполнены", - заявил чиновник.
Комендантский час, а также ограничения на использование сотовой и интернет-связи были введены в индийской части Кашмира после того, как Нью-Дели 5 августа ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир оставался единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. После введения индийскими властями прямого федерального управления Джамму и Кашмир перестал быть штатом и стал "союзной территорией".