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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев из Иордании и Ливана

15:33 18.08.2019
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© Фото : SANAЖурналисты у лагеря беженцев на юге Дамаска
Журналисты у лагеря беженцев на юге Дамаска
© Фото : SANA
Журналисты у лагеря беженцев на юге Дамаска. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Свыше 900 беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 959 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 312 чел. (женщин – 94, детей – 159), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 647 чел. (женщин – 194, детей – 330)", - говорится в сообщении.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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