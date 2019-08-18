Полиция в Гонконге приобрела автомобили с водометами, сообщили СМИ

В Гонконге в воскресенье началась очередная массовая акция протеста. Организаторам акции разрешили провести только демонстрацию в парке Виктория, однако многотысячная толпа, несмотря на запрет полиции и проливной дождь, отправилась на несанкционированный марш. Протестующие оккупировали проезжую часть, многие дороги города парализованы. Однако пока марш проходит мирно, столкновений с полицией не происходили.