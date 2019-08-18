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РИА Новости

Полиция в Гонконге приобрела автомобили с водометами, сообщили СМИ

15:22 18.08.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПолицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
Полицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
© РИА Новости / Мигель Кандела
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ГОНКОНГ, 18 авг - РИА Новости. Полиция Гонконга на фоне антиправительственных протестов протестировала и держит в секретном месте три автомобиля, оснащенных водометами, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники.
Осведомленные источники отказались сообщить, где припаркована данная спецтехника. Водометы используются для разгона толпы.
Акция протеста в Гонконге
Вчера, 10:13РИА Новости
Оппозиция в Гонконге обещает, что воскресная демонстрация будет мирной
В Гонконге в воскресенье началась очередная массовая акция протеста. Организаторам акции разрешили провести только демонстрацию в парке Виктория, однако многотысячная толпа, несмотря на запрет полиции и проливной дождь, отправилась на несанкционированный марш. Протестующие оккупировали проезжую часть, многие дороги города парализованы. Однако пока марш проходит мирно, столкновений с полицией не происходили.
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Протесты в ГонконгеГонконгВ мире
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