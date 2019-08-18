Киев не завершил разминирование на КПП в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Украинские силовики не завершили работы по разминированию на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР и Киев заявили о завершении работ по разминированию.
"Работы по разминированию территории украинской стороной так и не выполнены, а заявления по их завершению являются наглой ложью", - заявил Филипоненко.
Он уточнил, что данная информация подтверждается отчетами специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
"Подобные действия украинских оккупантов лишь усугубляют гуманитарную катастрофу, сложившуюся на КПП "Станица Луганская", - сказал Филипоненко.
Он призвал предоставить жителям Донбасса комфортный переход через линию соприкосновения и согласовать оптимальный, по данным Народной милиции, участок для открытия контрольно-пропускного пункта в районе города Счастье.
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