Киев не завершил разминирование на КПП в Донбассе, заявили в ЛНР

Местные жители на мосту неподалеку от пропускного пункта "Станица Луганская"

​ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости.​ Украинские силовики не завершили работы по разминированию на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР и Киев заявили о завершении работ по разминированию.​

​"Работы по разминированию территории украинской стороной так и не выполнены, а заявления по их завершению являются наглой ложью", - заявил Филипоненко.

Он уточнил, что данная информация подтверждается отчетами специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"Подобные действия украинских оккупантов лишь усугубляют гуманитарную катастрофу, сложившуюся на КПП "Станица Луганская", - сказал Филипоненко.