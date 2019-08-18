В Москве на следующей неделе отметят День флага России и Яблочный Спас

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. День государственного флага и Яблочный Спас отметят в Москве на следующей неделе, сообщается на сайте мэра столицы.

"В центре социального обслуживания "Щербинский" (поселение Рязановское, поселок Ерино) 19 августа отпразднуют Яблочный Спас. Гостей ждут угощения из яблок и культурно-развлекательная программа с фольклорными номерами. Начало в 12.00", - говорится в сообщении.

Также в центре соцобслуживания "Мещанский" 22 августа начиная с 11.30 отметят День государственного флага России. Сообщается, что в фойе можно будет поучаствовать в акции "Вручение трехцветных ленточек" и во флешмобе "Горжусь флагом России!".