Оливия Колман хочет сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде

"Поверьте, я пробовала, просила Фиби Уоллер-Бридж написать для меня роль в новом фильме о Джеймсе Бонде", - рассказала актриса.

Фиби не так давно присоединилась к бондиане. Колман снималась в сериале "Дрянь" по ее сценарию и высоко ценит ее талант: "Она необыкновенная, приятно произносить то, что она написала".