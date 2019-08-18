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РИА Новости
Культура

Оливия Колман хочет сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде

13:01 18.08.2019
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© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionОливия Колман
Оливия Колман
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Звезда сериала "Корона" Оливия Колман рассказала, что была бы счастлива принять участие в новом фильме о Джеймсе Бонде и попросила сценариста придумать для нее роль в проекте, сообщает Entertainment Weekly.
"Поверьте, я пробовала, просила Фиби Уоллер-Бридж написать для меня роль в новом фильме о Джеймсе Бонде", - рассказала актриса.
Фиби не так давно присоединилась к бондиане. Колман снималась в сериале "Дрянь" по ее сценарию и высоко ценит ее талант: "Она необыкновенная, приятно произносить то, что она написала".
Уоллер-Бридж придумала для британской актрисы роль "бяки" (мачехи главной героини - Прим. ред.) в шоу "Дрянь" по просьбе Колман.
Третий сезон "Короны" выходит 17 ноября 2019, а новый фильм о Джеймсе Бонде – 8 апреля 2020 года.
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