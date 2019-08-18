Режиссер "Тора 4" встретился с Райаном Гослингом

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Тайка Вайтити встретился в Лос-Анджелесе с Райаном Гослингом, вероятно, чтобы предложить актеру поучаствовать в проекте "Тор: Любовь и гром". Об этом сообщает Just Jared.
Заявлений о новых совместных проектах пока сделано не было, но журналисты издания высказали предположение, что речь могла идти о роли в четвертом "Торе".
Ранее звезда "Ла-Ла Ленда" вел переговоры с Вайтити об участии в "Акире", но экранизация японской манги была отложена на неопределенный срок.
На фестивале поп-культуры Comic-Con в Сан-Франциско объявили, что Натали Портман выступит в роли женского воплощения бога грома. В первых двух фильмах она сыграла возлюбленную Тора, физика Джейн Фостер, но актриса не снималась в картине "Тор: Рагнарек".
Выход проекта "Тор: Любовь и гром" на экраны запланирован на 5 ноября 2021 года.
17 июля, 11:21КультураТайка Вайтити снимет четвертого "Тора"