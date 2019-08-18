Один человек погиб, двое пострадали при взрыве автомобиля в Сирии

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Один человек погиб, двое получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Камышли на северо-востоке Сирии, сообщает курдское агентство Один человек погиб, двое получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Камышли на северо-востоке Сирии, сообщает курдское агентство ANHA

По информации агентства, автомобиль был припаркован возле школы в районе аль-Арбауийя в Камышли, взрыв произошел в тот момент, когда рядом проходили представители курдских сил безопасности и полиции. Сообщается, что один член курдских отрядов "Асаиш" погиб, еще один получил ранения. Также отмечается, что пострадал представитель местной полиции.

Районы на северо-востоке Сирии находятся под контролем созданного на основе курдских отрядов альянса "Сирийских демократических сил", который поддерживают США. Дамаск ранее заявлял, что считает их действия незаконными.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.