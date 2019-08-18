Россия зафиксировала 35 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 35 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 11, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 35 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо - 15, Латакия - 18, Идлиб - два. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб - два, Хама - девять", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены две гуманитарные акции. В населенном пункте Бдира провинции Тартус было выдано 500 продовольственных наборов весом 2,475 тонны. Также в населенном пункте Хатла провинции Дейр-эз-Зор выдали 500 продовольственных наборов весом 2,475 тонны.

Отмечается, что в течение суток было подписано три соглашения о переходе территории под контроль легитимного правительства САР. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, - 2593.