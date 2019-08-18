Кадыров выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Кабуле

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших во время взрыва на свадьбе в Кабуле, отметив, что теракты с каждым разом отдаляют Афганистан от мира и единства.

"Более недели назад в Кабуле жертвами теракта стали 14 человек, более 150 получили увечья. Продолжающиеся десятилетиями войны и присутствие иностранных войск привели Афганистан к национальной и государственной катастрофе. Мы решительно осуждаем теракты. Они с каждым разом отдаляют страну от мира, согласия и единства. А без народного единства невозможен мир. Выражаю соболезнование семьям погибших", - написал Кадыров в Telegram.

Взрыв произошел в субботу в 22.40 по местному времени (21.10 мск) в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в это время в помещении находились десятки человек. По последним данным, погибли 63 человека, более 180 получили ранения. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку и выразил соболезнования родственникам погибших.