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РИА Новости

Закрытие фестиваля "Военные оркестры в парках"

11:01 18.08.2019
666
© РИА Новости / Владимир Песня

Фестиваль "Военные оркестры в парках" закрылся выступлением Центрального военного оркестра Министерства обороны в Александровском саду.

Выступление сводного оркестра в Александровском саду во время закрытия фестиваля Военные оркестры в парках
1 из 9

Фестиваль "Военные оркестры в парках" закрылся выступлением Центрального военного оркестра Министерства обороны в Александровском саду.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Владимир Песня

Сезон выступлений военных музыкантов стартовал в мае. Концерты проходили в московских парках по выходным.

Музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ выступают в Александровском саду во время закрытия фестиваля Военные оркестры в парках
2 из 9

Сезон выступлений военных музыкантов стартовал в мае. Концерты проходили в московских парках по выходным.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Владимир Песня

Каждый концерт длился около часа.

Зрители во время выступления Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ в Александровском саду на закрытии фестиваля Военные оркестры в парках
3 из 9

Каждый концерт длился около часа.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Владимир Песня

Программу проводит Дирекция Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Минобороны и Правительства Москвы.

Музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ выступают в Александровском саду во время закрытия фестиваля Военные оркестры в парках
4 из 9

Программу проводит Дирекция Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Минобороны и Правительства Москвы.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Владимир ПесняЗрители во время выступления Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ в Александровском саду на закрытии фестиваля "Военные оркестры в парках". Владимир Песня / РИА Новости
Зрители во время выступления Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ в Александровском саду на закрытии фестиваля Военные оркестры в парках
5 из 9
Зрители во время выступления Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ в Александровском саду на закрытии фестиваля "Военные оркестры в парках". Владимир Песня / РИА Новости
© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Владимир Песня

На Манежной площади выступили музыканты Центрального концертного образцового оркестра имени Николая Римского-Корсакова ВМФ России.

Музыканты Центрального концертного образцового оркестра имени Николая Римского-Корсакова ВМФ РФ в Александровском саду во время закрытия фестиваля Военные оркестры в парках
6 из 9

На Манежной площади выступили музыканты Центрального концертного образцового оркестра имени Николая Римского-Корсакова ВМФ России.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Владимир Песня

Музыкант Центрального концертного образцового оркестра имени Николая Римского-Корсакова ВМФ России.

Музыкант Центрального концертного образцового оркестра имени Николая Римского-Корсакова ВМФ РФ выступает в Александровском саду во время закрытия фестиваля Военные оркестры в парках
7 из 9

Музыкант Центрального концертного образцового оркестра имени Николая Римского-Корсакова ВМФ России.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Владимир Песня

Начальник оркестра, майор Олег Тышук (на первом плане) во время выступления на Манежной площади.

Начальник оркестра, майор Олег Тышук во время выступления Военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка на Манежной площади на закрытии фестиваля Военные оркестры в парках
8 из 9

Начальник оркестра, майор Олег Тышук (на первом плане) во время выступления на Манежной площади.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Владимир Песня

Музыкант Военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка на Манежной площади.

Музыкант Военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка на Манежной площади во время закрытия фестиваля Военные оркестры в парках
9 из 9

Музыкант Военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка на Манежной площади.

© РИА Новости / Владимир Песня
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