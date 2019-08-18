Закрытие фестиваля "Военные оркестры в парках"

Фестиваль "Военные оркестры в парках" закрылся выступлением Центрального военного оркестра Министерства обороны в Александровском саду.
Фестиваль "Военные оркестры в парках" закрылся выступлением Центрального военного оркестра Министерства обороны в Александровском саду.
Сезон выступлений военных музыкантов стартовал в мае. Концерты проходили в московских парках по выходным.
Сезон выступлений военных музыкантов стартовал в мае. Концерты проходили в московских парках по выходным.
Каждый концерт длился около часа.
Программу проводит Дирекция Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Минобороны и Правительства Москвы.
Программу проводит Дирекция Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Минобороны и Правительства Москвы.
На Манежной площади выступили музыканты Центрального концертного образцового оркестра имени Николая Римского-Корсакова ВМФ России.
На Манежной площади выступили музыканты Центрального концертного образцового оркестра имени Николая Римского-Корсакова ВМФ России.
Музыкант Центрального концертного образцового оркестра имени Николая Римского-Корсакова ВМФ России.
Музыкант Центрального концертного образцового оркестра имени Николая Римского-Корсакова ВМФ России.
Начальник оркестра, майор Олег Тышук (на первом плане) во время выступления на Манежной площади.
Начальник оркестра, майор Олег Тышук (на первом плане) во время выступления на Манежной площади.
Музыкант Военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка на Манежной площади.
Музыкант Военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка на Манежной площади.