Оппозиция в Гонконге обещает, что воскресная демонстрация будет мирной

ГОНКОНГ, 18 авг - РИА Новости. Воскресная демонстрация в Гонконге, организованная оппозиционным Гражданским фронтом по правам человека, будет мирной, за возникновение любых инцидентов будет ответственна полиция, заявила журналистам представитель организации Бонни Лан.

В воскресенье оппозиция созвала очередную акцию протеста. Участники акции требуют полностью отозвать рассмотрение закона об экстрадиции, отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов, ввести проведение прямых всеобщих выборов.

"Мы можем проводить различные формы протестов, сегодня день мира. Мы уверены в гонконгцах, что, как мы и договорились, сегодня протестующие будут абсолютно мирными, как и раньше, но мы переживаем за поведение полиции, если они не будут применять насилие, то все будет хорошо", - заявила Лан.

Она отметила, что организаторы собирались провести марш, но полиция наложила "ненужные ограничения", запретив его. "Поэтому мы не можем провести марш, мы можем провести только этот митинг. Парк Виктория просто не в состоянии вместить всех, потому что этот район может вместить только 100 тысяч человек, а мы ожидаем значительно больше участников", - сказала Лан.

Она выразила надежду, что хаоса не возникнет. "Если это произойдет, то ответственность будет на полиции", подчеркнула представитель организации.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, в настоящее время парк практически полностью заполнен.