В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино

КАЛИНИНГРАД, 18 авг - РИА Новости. На программу рибейта - возмещения части затрат зарубежным компаниям, снимающим кино в России, планируется выделить 70 миллионов рублей до конца 2019 года, 700 миллионов в 2020 и по 1,5 миллиарда в следующие два года, рассказал журналистам президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

Ранее замглавы Минэкономразвития по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов сообщил РИА Новости, что программу рибейта для иностранных компаний, которые будут снимать кино в России, запустят в третьем квартале 2019 года.

"Осенью это может заработать, мне буквально вчера пришел проект постановления на 70 страницах, сейчас мы вносим последние штрихи... Планируется выделить 70 миллионов в этом году, в следующем - 700 миллионов рублей и по 1,5 миллиарда в следующие два года", - рассказал Сельянов журналистам на фестивале "Короче".

По его словам, планируется возвращать зарубежным компаниям от 30 до 40% расходов. Программа рассчитана на 4 года. Оператором станет российский экспортный центр, который создаст экспертную группу, в которую войдут представители Минкультуры и отрасли.

"На следующей неделе мы будем обсуждать состав экспертного совета", - сказал Сельянов.