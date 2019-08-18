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РИА Новости
Культура

В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино

10:08 18.08.2019
1973
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСъемки
Съемки
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Съемки. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 18 авг - РИА Новости. На программу рибейта - возмещения части затрат зарубежным компаниям, снимающим кино в России, планируется выделить 70 миллионов рублей до конца 2019 года, 700 миллионов в 2020 и по 1,5 миллиарда в следующие два года, рассказал журналистам президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.
Ранее замглавы Минэкономразвития по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов сообщил РИА Новости, что программу рибейта для иностранных компаний, которые будут снимать кино в России, запустят в третьем квартале 2019 года.
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"Осенью это может заработать, мне буквально вчера пришел проект постановления на 70 страницах, сейчас мы вносим последние штрихи... Планируется выделить 70 миллионов в этом году, в следующем - 700 миллионов рублей и по 1,5 миллиарда в следующие два года", - рассказал  Сельянов журналистам на фестивале "Короче".
По его словам, планируется возвращать зарубежным компаниям от 30 до 40% расходов. Программа рассчитана на 4 года. Оператором станет российский экспортный центр, который создаст экспертную группу, в которую войдут представители Минкультуры и отрасли.
"На следующей неделе мы будем обсуждать состав экспертного совета", - сказал Сельянов.
Минэкономразвития ранее подготовило проект постановления правительства, утверждающий правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат в связи с производством иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории РФ. Субсидию могут получать создатели художественных, документальных и анимационных фильмов и сериалов. Предполагается, что субсидии можно будет получить на аренду павильонов, декораций, съемочного и аудио-оборудования; на оплату услуг компаний, осуществляющих постпроизводство; на оплату услуг персонала (граждан РФ).
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КультураМинистерство экономического развития РФРоссия
Популярные комментарии
Что я только что прочитал??? вы бы лучше помогли районам которые по уши в воде, чем деньги воро... ой раздавать. Мне стыдно и грустно.
18 августа, 10:42
Andrey Bodrey
2000101
👎🏻😡
18 августа, 10:09
Сосед Соседов
1500000
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