ВДНХ и Парк Горького в Москве в субботу посетили около 190 тысяч человек

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Фестивальные площадки ВДНХ и Парк Горького в субботу посетили около 190 тысяч человек, сообщается на сайте мэра столицы.

Семнадцатого августа Парк Горького отметил 91-й день рождения, основные мероприятия прошли на площади перед фонтаном и Пушкинской набережной. На ВДНХ прошла программа с мастер-классами, лекциями, выступлениями и кинопоказами.

"В эту субботу фестивальные площадки ВДНХ посетили 70 тысяч человек. В Парке Горького побывали 118 тысяч гостей. Они приняли участие в спортивных турнирах и занятиях, посмотрели выступления мастеров уличного искусства, научились готовить плов", - говорится в сообщении.