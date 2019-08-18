Депутат Саблин прибыл в Сирию, где у него запланирована встреча с Асадом

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава группы дружбы парламентов России и Сирии Дмитрий Саблин прибыл с визитом в арабскую республику, где у него запланированы встречи с президентом Башаром Асадом и губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саада, сообщила пресс-служба всероссийской организации ветеранов "Боевое братство", в которой Саблин является заместителем председателя.

"В ходе поездки Саблин посетит один из кораблей Черноморского флота, несущих боевое дежурство у берегов Сирии; встретится с губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саада, подписавшим в начале 2019 года соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве с г. Севастополем, чтобы передать ему приглашение посетить Севастополь... Запланирована встреча с президентом САР Башаром Асадом", - сообщила пресс-служба "Боевого братства".

Кроме того, депутат посетит лагерь в Латакии, где отдыхают дети погибших сирийских военных.