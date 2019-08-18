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РИА Новости
Война в Сирии

Депутат Саблин прибыл в Сирию, где у него запланирована встреча с Асадом

08:05 18.08.2019
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© Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДмитрий Саблин
Дмитрий Саблин
© Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава группы дружбы парламентов России и Сирии Дмитрий Саблин прибыл с визитом в арабскую республику, где у него запланированы встречи с президентом Башаром Асадом и губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саада, сообщила пресс-служба всероссийской организации ветеранов "Боевое братство", в которой Саблин является заместителем председателя.
"В ходе поездки Саблин посетит один из кораблей Черноморского флота, несущих боевое дежурство у берегов Сирии; встретится с губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саада, подписавшим в начале 2019 года соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве с г. Севастополем, чтобы передать ему приглашение посетить Севастополь... Запланирована встреча с президентом САР Башаром Асадом", - сообщила пресс-служба "Боевого братства".
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Кроме того, депутат посетит лагерь в Латакии, где отдыхают дети погибших сирийских военных.
В январе 2019 года правительство Севастополя и администрация сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны планируют развивать проекты в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах.
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Война в СирииДмитрий СаблинСирияРоссияВ мире
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