Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ведущая местных новостей Нового Орлеана Нэнси Паркер погибла при крушении самолета, сообщает канал NBC.
Отмечается, что инцидент произошел 16 августа, когда 53-летняя Паркер делала репортаж о пилоте, которому удавалось выполнять сложные трюки. Вместе с журналисткой погиб и герой репортажа.
New Orleans TV anchor Nancy Parker dies in plane crash while reporting a story. https://t.co/5f8ReqN56S— NBC News (@NBCNews) August 17, 2019
По информации телеканала, Паркер за время работы получила пять премий "Эмми". По словам ее коллег, работать с ней было одно удовольствие.
"Сегодня мы потеряли прекрасного журналиста и замечательного друга, телевизионное сообщество Нового Орлеана потеряло истинное сокровище, и, помимо этого, ее семья потеряла жену, мать и дочь", — цитирует телеканал слова вице-президента компании, в которой работала Паркер, Тима Инграма.
Полиция начала расследование инцидента.
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