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РИА Новости

Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе

06:44 18.08.2019 (обновлено: 16:43 18.08.2019)
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© AP Photo / Gerald HerbertНа месте крушения легкомоторного самолета в аэропорту Нового Орлеана. 16 августа 2019
На месте крушения легкомоторного самолета в аэропорту Нового Орлеана. 16 августа 2019
© AP Photo / Gerald Herbert
На месте крушения легкомоторного самолета в аэропорту Нового Орлеана. 16 августа 2019
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ведущая местных новостей Нового Орлеана Нэнси Паркер погибла при крушении самолета, сообщает канал NBC.
Отмечается, что инцидент произошел 16 августа, когда 53-летняя Паркер делала репортаж о пилоте, которому удавалось выполнять сложные трюки. Вместе с журналисткой погиб и герой репортажа.
По информации телеканала, Паркер за время работы получила пять премий "Эмми". По словам ее коллег, работать с ней было одно удовольствие.
"Сегодня мы потеряли прекрасного журналиста и замечательного друга, телевизионное сообщество Нового Орлеана потеряло истинное сокровище, и, помимо этого, ее семья потеряла жену, мать и дочь", — цитирует телеканал слова вице-президента компании, в которой работала Паркер, Тима Инграма.
Полиция начала расследование инцидента.
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