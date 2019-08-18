Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ведущая местных новостей Нового Орлеана Нэнси Паркер погибла при крушении самолета, сообщает канал Ведущая местных новостей Нового Орлеана Нэнси Паркер погибла при крушении самолета, сообщает канал NBC

Отмечается, что инцидент произошел 16 августа, когда 53-летняя Паркер делала репортаж о пилоте, которому удавалось выполнять сложные трюки. Вместе с журналисткой погиб и герой репортажа.

New Orleans TV anchor Nancy Parker dies in plane crash while reporting a story. https://t.co/5f8ReqN56S — NBC News (@NBCNews) August 17, 2019

По информации телеканала, Паркер за время работы получила пять премий "Эмми". По словам ее коллег, работать с ней было одно удовольствие.

"Сегодня мы потеряли прекрасного журналиста и замечательного друга, телевизионное сообщество Нового Орлеана потеряло истинное сокровище, и, помимо этого, ее семья потеряла жену, мать и дочь", — цитирует телеканал слова вице-президента компании, в которой работала Паркер, Тима Инграма.