Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям восточного Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 18 авг - РИА Новости. Российские военные доставили около трех тонн продовольственных наборов жителям района Ханану-Шаркей в восточном Алеппо, рассказал журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон Юрий Кулик.

"Этот район очень сильно пострадал при ведении боевых действий. Здесь инфраструктура практически вся разрушена, наиболее пострадавшие, скажем так, жилые помещения. И эта гуманитарная акция, она очень поможет людям", - сказал Кулик.

Кроме традиционных продуктовых наборов, в состав которых входят рис, мука, сахар, чай и мясные консервы, российские военные раздали местным жителям хлеб.

По словам главы района Ахмана Мухаммада, несмотря на серьезные разрушения, в район постепенно возвращаются беженцы, не все из них могут прокормить свои семьи.

"Люди возвращаются в свои дома, пытаются их восстанавливать, но на первое время не у всех есть деньги, чтобы прокормить свои семьи, и российские военные очень нам помогают. Спасибо вам за это", - сказал Мухаммад.

Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.