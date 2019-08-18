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РИА Новости

Глава МИД Германии оценил соглашение о переходном периоде в Судане

03:38 18.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Германия приветствует подписание конституционной декларации и политического соглашения между оппозицией и военными в Судане, которое проложит путь к новому политическому будущему в стране, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Переходный военный совет Судана и оппозиционная коалиция "Силы за свободу и перемены" подписали в субботу в Хартуме основные политические документы - конституционную декларацию и соглашение о переходном периоде, по которым страна будет жить в ближайшие три года.
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"Мы радуемся вместе с Суданом подписанию соглашения о создании переходного правительства под руководством гражданских лиц, которое прокладывает путь к новому политическому будущему Судана", - приводит слова Мааса пресс-служба ведомства.
Глава МИД подчеркнул, что власть должна быть полностью передана переходному правительству, которое должно обеспечить проведение всеобщих и демократических выборов после окончания переходного периода.
"Я уверен, что демократические преобразования в Судане могут быть успешными. Вместе с нашими международными партнерами мы активно поддержим Судан", - заключил глава МИД.
Согласно конституционной декларации, которая заменит стране основной закон, высшим органом власти в стране на переходный период, которой продлится три года, станет суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием.
Руководить суверенным советом первые 21 месяц будет представитель военных, оставшиеся 18 – выбранный гражданскими силами политик. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей.
Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военным советом и представителями оппозиции. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
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