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РИА Новости

В профсоюзе моряков назвали проблемы на работе из-за плохого английского

03:36 18.08.2019
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© Fotolia / hanohikiТанкер
Танкер
© Fotolia / hanohiki
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Россия является одной из основных стран-поставщиков кадров на мировой флот, однако востребованы специалисты командного состава судов, а матросы и мотористы - нет, что обусловлено, прежде всего, низким знанием английского языка, рассказал РИА Новости замглавы Российского профессионального союза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук.
По его словам, лидируют по количеству работающих на международном морском трудовом рынке моряки из Филиппин, второе и третье место делят между собой Россия и Украина.
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"Наши рядовые не востребованы. Главный фактор - это незнание английского языка", - сказал замглавы РПСМ.
Он уточнил, что, по оценкам профсоюза, на мировом флоте работают порядка 40-50 тысяч российских моряков, на внутренних перевозках заняты еще около 15 тысяч человек.
Ковальчук отмечает, что на флоте не существует такой проблемы, о которой говорят авиакомпании – переманивании пилотов азиатскими перевозчиками. СМИ в 2017 году сообщали, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию. Одной из причин называлась разница в зарплатах пилотов российских и азиатских компаний. Ряд авиакомпаний, в частности "Аэрофлот" и "Россия", ввели меры материального поощрения пилотов.
По мнению Ковальчука, судоходство – международный рынок, и переток российских моряков в иностранные компании - результат не их агрессивной политики, а неграмотного управления российских судовладельцев, низких зарплат и неудовлетворительного состояния флота у ряда перевозчиков. Существует и обратный процесс, когда моряки из-под иностранного флага переходят на российские суда с достойными условиями труда.
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Отвечая на вопрос, много ли в РФ судоходных компаний, которые можно включить в "черный список" судовладельцев, он сказал, что их "довольно много".
"Это компании, которые не обладают особо многочисленным флотом - одно-два старых судна, которые они эксплуатируют по максимуму, пока не становится опасным на них работать. Низкие фрахтовые ставки, низкие зарплаты и ограниченная квалификация персонала", - отметил Ковальчук. Сведения о таких компаниях публикуются на сайте профсоюза.
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