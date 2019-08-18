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РИА Новости

Число подтопленных домов в Хабаровске возросло почти в десять раз

03:30 18.08.2019
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© ГУ МЧС по Хабаровскому краюЛиквидация последствий циклона в Хабаровском крае. 17 августа 2019
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае. 17 августа 2019
© ГУ МЧС по Хабаровскому краю
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Число жилых домов в Хабаровске, оказавшихся подтопленными в результате паводка, за сутки увеличилось почти в десять раз, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.
Днем ранее сообщалось, что вышедшая из берегов река Амур подтопила в Хабаровске четыре жилых дома.
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"Уровень воды поднялся на 7 сантиметров и составил 589 сантиметров... В результате прохождения циклона количество подтопленных жилых домов в краевом центре возросло до 37, также под воздействие дождевых и паводковых вод попали 151 приусадебный участок и 7 земельных участков", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что в Хабаровском районе в селе Корсаково-2 подтоплены 12 домов, 41 дачный и 149 земельных участков. В других селах этого района подтоплены 10 придомовых территорий, 123 земельных и 49 дачных участков, а также шесть участков автодорог.
По данным МЧС, в городе Бикин оказались подтопленными 35 жилых домов и 75 приусадебных участков, в селе Лермонтовка Бикинского района – 8 жилых домов и 92 приусадебных участка.
Кроме того, в Нанайском районе подтоплены 4 приусадебных участка и 21 земельный участок в селах Синда, Дубовый Мыс, Маяк. Под водой также оказались несколько участков дорог.
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