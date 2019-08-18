Число подтопленных домов в Хабаровске возросло почти в десять раз

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Число жилых домов в Хабаровске, оказавшихся подтопленными в результате паводка, за сутки увеличилось почти в десять раз, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

Днем ранее сообщалось, что вышедшая из берегов река Амур подтопила в Хабаровске четыре жилых дома.

"Уровень воды поднялся на 7 сантиметров и составил 589 сантиметров... В результате прохождения циклона количество подтопленных жилых домов в краевом центре возросло до 37, также под воздействие дождевых и паводковых вод попали 151 приусадебный участок и 7 земельных участков", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что в Хабаровском районе в селе Корсаково-2 подтоплены 12 домов, 41 дачный и 149 земельных участков. В других селах этого района подтоплены 10 придомовых территорий, 123 земельных и 49 дачных участков, а также шесть участков автодорог.

По данным МЧС, в городе Бикин оказались подтопленными 35 жилых домов и 75 приусадебных участков, в селе Лермонтовка Бикинского района – 8 жилых домов и 92 приусадебных участка.