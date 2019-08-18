В Калининграде День тельняшки отметят конкурсом полосатых домашних питомцев

КАЛИНИНГРАД, 18 авг - РИА Новости. Конкурсом полосатых домашних питомцев, чемпионатом по перетягиванию каната и флешмобом отметят в калининградском музее Мирового океана День тельняшки - праздник, посвященный традиционному атрибуту формы военных и моряков.

"Официальный старт праздника будет дан у борта НИС "Витязь" традиционным флешмобом всех участников и гостей, одетых по форме праздника - в тельняшку. На Набережной исторического флота пройдет чемпионат Балтийского флота по перетягиванию каната. Выставка-конкурс домашних питомцев "Усатый-полосатый" будет работать у главного корпуса музея", - рассказали в музее Мирового океана, который проводит праздник.

В прошлом году в рамках празднования Дня тельняшки впервые прошел конкурс среди домашних питомцев. Главное требование — они должны были быть полосатыми. Конкурс собрал самых разных животных — как собак и кошек, так и енотов и ящериц.

В музее рассказали, что морская нательная рубашка с синими и белыми полосами была введена в широкий обиход голландскими моряками. Но право называться авторами самой популярной одежды моряка имеют бретонцы, которые с XVI века стали носить вязаные трикотажные рубашки с 12 (по количеству пар ребер в теле человека) черными полосами: согласно поверью, так они рассчитывали обмануть смерть, которая принимала моряка за скелет и не трогала его. Моряки в свободное от вахты время сами вязали для себя такие рубахи, которые были практичны, удобны, не сковывали движений и защищали от холода.

Праздник отмечается в память о том, что 19 августа по старому стилю 1874 года генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич подписал одобренный императором Александром II приказ, согласно которому нательная рубаха (тельняшка) утвержденного образца становилась обязательной уставной частью обмундирования российского матроса. Синие и белые полосы на тельняшке соответствуют цветам российского военно-морского Андреевского флага. Одинаковый размер (ширину около одного сантиметра) они приобрели лишь в 1912 году.