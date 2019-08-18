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РИА Новости
Калининградская область

В Калининграде отпразднуют столетие старейшего аэродрома Европы

00:26 18.08.2019
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© Фото : padonak39Административное здание аэродрома Девау
Административное здание аэродрома Девау
© Фото : padonak39
КАЛИНИНГРАД, 18 авг - РИА Новости. Спортивный фестиваль "100 лет Девау" с участием российских и иностранных пилотов и парашютистов пройдет в воскресенье на территории одного из первых гражданских аэродромов в Европе.
Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. Весной 1945 года здесь проходили бои Восточно-Прусской операции в Великой Отечественной войне, в результате которых советские войска прорвали оборону противника, вышли к Балтийскому морю. После окончания Второй мировой войны по Потсдамскому соглашению треть завоеванной Восточной Пруссии со столицей Кенигсбергом перешла СССР, остальная прусская территория — Польше.
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"Столетию первого в Европе гражданского аэропорта "Девау" будет посвящен спортивный фестиваль "100 лет Девау" на территории аэродрома Девау в Калининграде. В программе фестиваля - полеты парашютистов, автокросс, показательные выступления сверхлегкой авиации, выступления клуба служебного собаководства ДОСААФ, заезды на ездовых собаках, кубок ДОСААФ по авиамодельному спорту", - сообщили организаторы фестиваля.
Как сообщили накануне в пресс-службе ДОСААФ России, "фестиваль авиационных, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта имени советского военного летчика Михаила Кривцова" начнется на аэродроме калининградского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России Девау (Малое Исаково) в 12 часов.
Инициатором проведения фестиваля является Региональное отделение ДОСААФ России и Калининградский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России. Отмечается, что участие в нем примут любители авиации из регионов России, Белоруссии и Европы. Планируется более 30 самолетов.
В рамках фестиваля будут организованы выставки техники ДОСААФ, бронетехники и оружия сил специального назначения, находящейся на вооружении в береговых войсках Балтийского флота, в Росгвардии, МЧС, оружия времен Великой Отечественной войны. Также зрители увидят фрагмент реконструкции боевых действий времен Великой Отечественной войны, подготовленный членами Клубов военно-исторической реконструкции Калининграда.
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Аэропорт "Девау" открылся в Кенигсберге (прежнее название Калининграда) в 1919 году, став одним из первых аэропортов мира. Восемнадцатого августа 2019 года с аэродрома Девау был осуществлен первый в Европе авиарейс Берлин-Шнайдемюль-Данциг-Эльбинг-Кёнигсберг.
В 1921 году в аэропорту открылась первая в мире стационарная авиационная метеослужба, в 1922 году - первый аэровокзал Европы. В мае 1922 года было налажено регулярное авиасообщение между Москвой и Кёнигсбергом. Известно, что одними из первых пассажиров авиалинии стали Сергей Есенин и Айседора Дункан.
После Второй Мировой войны Девау имел статус аэропорта Калининграда. В 1970-х годах регулярные полеты с него были прекращены. С тех пор он остается базой местного Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).
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