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РИА Новости

В некоторых регионах России начинается досрочное голосование на выборах

00:15 18.08.2019
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкИзбиратель голосует на одном из избирательных участков
Избиратель голосует на одном из избирательных участков
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Досрочное голосование избирателей на участках в труднодоступных или отдаленных местностях РФ начинается с 18 августа в преддверии единого дня голосования 8 сентября.
Согласно закону, соответствующая избирательная комиссия вправе разрешить провести досрочно, но не ранее чем за 20 дней до дня голосования, голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях.
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Как следует из календарного плана ЦИК, досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам должно начаться не ранее 18 августа, его проведение возложено на участковые избирательные комиссии по решению избирательных комиссий субъектов РФ.
По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, в участковых избирательных участках (УИК) в Хабаровском крае и в УИК Свердловской области досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов Госдумы пройдет с 19 августа.
Досрочное голосование на выборах глав регионов с 30 августа пройдет в УИК республики Алтай, с 25 августа - в УИК Забайкальского края, с 18 августа - в УИК Мурманска и Сахалина, с 19 августа - в УИК Оренбурга.
На выборах законодательных собраний субъектов с 30 августа смогут проголосовать жители Республики Алтай, с 18 августа - республики Тыва, с 19 августа – Хабаровского края.
Досрочное голосование предусмотрено также на местных и муниципальных выборах.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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