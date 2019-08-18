В некоторых регионах России начинается досрочное голосование на выборах

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Досрочное голосование избирателей на участках в труднодоступных или отдаленных местностях РФ начинается с 18 августа в преддверии единого дня голосования 8 сентября.

Согласно закону, соответствующая избирательная комиссия вправе разрешить провести досрочно, но не ранее чем за 20 дней до дня голосования, голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях.

Как следует из календарного плана ЦИК, досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам должно начаться не ранее 18 августа, его проведение возложено на участковые избирательные комиссии по решению избирательных комиссий субъектов РФ.

По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, в участковых избирательных участках (УИК) в Хабаровском крае и в УИК Свердловской области досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов Госдумы пройдет с 19 августа.

Досрочное голосование на выборах глав регионов с 30 августа пройдет в УИК республики Алтай, с 25 августа - в УИК Забайкальского края, с 18 августа - в УИК Мурманска и Сахалина, с 19 августа - в УИК Оренбурга.

На выборах законодательных собраний субъектов с 30 августа смогут проголосовать жители Республики Алтай, с 18 августа - республики Тыва, с 19 августа – Хабаровского края.

Досрочное голосование предусмотрено также на местных и муниципальных выборах.