"Люди Икс: Темный Феникс" стал худшим фильмом киносерии по сборам

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Боевик Люди Икс: Темный Феникс" с Софи Тернер в главной роли собрал меньшего всего из фильмов франшизы и стал худшим фильмом за всю истории супергеройской киносерии, Боевик Люди Икс: Темный Феникс" с Софи Тернер в главной роли собрал меньшего всего из фильмов франшизы и стал худшим фильмом за всю истории супергеройской киносерии, сообщает сайт boxofficemojo.com.

Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.

В США работа Саймона Кинберга собрала только 65 миллионов долларов, что очень мало для такого рода фильмов.