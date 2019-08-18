"Люди Икс: Темный Феникс" стал худшим фильмом киносерии по сборам

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Боевик Люди Икс: Темный Феникс" с Софи Тернер в главной роли собрал меньшего всего из фильмов франшизы и стал худшим фильмом за всю истории супергеройской киносерии, сообщает сайт boxofficemojo.com.
Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
В США работа Саймона Кинберга собрала только 65 миллионов долларов, что очень мало для такого рода фильмов.
До этого самым неудачным считался "Росомаха: Бессмертный", который в 2013 году принес создателям 282 миллиона долларов в мире и 132 в США при бюджете в 120 миллионов.