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РИА Новости

"Это у вас там все магазинное". Почему северянам запрещают ловлю рыбы

08:00 18.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрибрежный лов рыбы в Севастополе
Прибрежный лов рыбы в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Мария Семенова. На этой неделе жители города Игарка в Красноярском крае записали видеообращение к президенту: они попросили вернуть им возможность ловить рыбу в Енисее, ведь для местных семей это не развлечение, а способ питаться здоровой пищей и при этом сводить концы с концами. Запрет на рыбалку не редкость — от Мурманска до Камчатки люди жалуются на то, что по тем или иным причинам им запретили заниматься традиционным промыслом. Почему так случилось, разбиралось РИА Новости.

"Огород не вырастишь"

Любительский лов рыбы в России допускается практически на любых водоемах, кроме тех, что находятся в частной собственности. Но вот для того, чтобы установить сеть, нужно разрешение. Коренным народам и местному населению, живущим за счет рыбалки, это создает серьезные проблемы.
Тринадцатого августа житель Игарки Максим Голозубов записал видеообращение к президенту, рассказав, что горожане лишились возможности ловить рыбу в Енисее — у городской администрации закончился договор на промысловый участок.
"Участок любительского рыболовства был оформлен по договору на десять лет с 3 июля 2009 по 2 июля 2019 года. Договор кончился, на новый срок его не продлили. Без участка нам не выдавали разрешение на рыбалку", — прокомментировал РИА Новости Федор Сухинин, председатель городского Совета депутатов.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРыбаки во время прибрежного лова черноморской рыбы
Рыбаки во время прибрежного лова черноморской рыбы
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Рыбаки во время прибрежного лова черноморской рыбы
Договор не продлили в связи с тем, что с 1 января 2020 года вступит в силу закон "О любительском рыболовстве". Будет введена суточная норма на вылов, "подводным охотникам" придется маркировать сети, акваланги и эхолоты запретят. Таким образом, местные жители не смогут рыбачить до следующего года.
"Нам просто молча запретили ловить рыбу. Не учли потребности населения и те условия, в которых мы находимся. Игарке скоро 90 лет — сколько здесь люди живут, столько и ловят. Мы находимся за полярным кругом, у нас дорогие продукты, подсобное хозяйство в северных условиях мы не можем вести", — замечает Федор Сухинин.
Впрочем, после того как местные жители обратились с жалобами к районным чиновникам и привлекли внимание общественности, проблему практически удалось решить. "Сейчас выдают путевки на вылов рыбы, составляют договоры с каждым конкретным человеком, так заведено у нас на Севере. Путевка — на несколько дней на определенное количество рыб, например 50 или 100. Сейчас — на ряпушку, это не всесезонная рыба, в августе лов идет недели две. Потом наступит сезон сига — тоже возьмем путевки. Проблема решилась, нас вовремя услышали", — сообщил РИА Новости Максим Голозубов, автор видеообращения.

"Мы все здесь браконьеры"

Хотя в Игарке эта история, по крайней мере на данный момент, завершилась благополучно, по всей стране рыбаки жалуются на то, что постоянно сталкиваются с разными препонами во время промысла.
Андрей живет на Камчатке, в стойбище на берегу Охотского моря. Отсюда двадцать километров по бездорожью до ближайшего жилья — крошечного поселка на шесть улиц. Андрей просит не называть его фамилию. В этом году ему и еще нескольким рыбакам не выдали разрешение на ловлю сетями в Охотском море. Андрей — эвен по национальности, как представитель коренного народа он имеет право заниматься традиционными промыслами. Однако чиновники заявили, что он может рыбачить только по месту прописки — в Быстринском районе, который находится практически в центре Камчатки. Там нет ни выхода к морю, ни крупных рек, что делает разрешение на ловлю, по сути, бесполезным. Андрей обратился с жалобой в администрацию президента, после чего ему и нескольким его соотечественникам позволили рыбачить в Охотском море. Однако установленные лимиты эвен считает слишком маленькими.
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМассовый лов красной рыбы
Массовый лов красной рыбы
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Массовый лов красной рыбы
Всего Андрею разрешено выловить чуть больше ста килограммов рыбы в сезон: по тридцать килограммов кижуча, кеты и нерки, десять — чавычи, семнадцать — гольца.
"Это у вас все магазинное, а здесь без рыбы жизни нет, каждый день ее едим. Собак нужно кормить как минимум два раза в день. В гости придешь — если рыбу не поставят, значит, плохой стол", — объясняет Андрей.
Того, что разрешают вылавливать, категорически не хватает. "Рыболовство для меня не работа — это моя жизнь. Сто килограммов — это ничто. Ладно, я проживу, а семья? А собаки? Здесь без них на улицу не выйдешь. Сейчас сезон рыбы — медведи круглосуточно рядом ходят, очень опасные звери. Хоть и выдали разрешение, а все равно я остался браконьером, как и все мы, кроме рыбопромышленников!" — возмущается Андрей.
В Быстринском районе у него родственники — шесть тетей и дядей. Это пожилые люди, которым трудно о себе заботиться, поэтому Андрей должен их поддерживать. Им, как коренным жителям, тоже выдали квоты на ловлю — однако действует разрешение только по месту прописки.

"Почувствовал себя беззащитным в тундре"

В июне оштрафовали на 43 тысячи рублей ("это две мои пенсии") Дмитрия Бегунова из Якутии, члена совета старейшин юкагирского народа. Этой весной он отправился на свой рыболовный участок на реке Колыма. Когда закончились продукты, поставил сети. Их увидели рыбинспекторы. От чиновников пенсионер узнал, что рыбалка запрещена в связи с нерестом.
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкРыбак
Рыбак
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Рыбак
Бегунов уверяет, что был не в курсе: он привык черпать новости из районной газеты и раньше там всегда заранее предупреждали об ограничениях на рыбалку.
"Рыбинспекция сказала, что с 25 мая по 25 июня идет нерест рыбы, поэтому рыбалка запрещена. Я этого не знал, так как раньше, до этого года, запрета не было, кроме осенней рыбалки с 25 сентября по 25 октября", — говорит он.
Бегунов недоумевает, почему традиционный уклад жизни, который он не меняет уже много лет, оказался противоречащим законодательству. "Я почувствовал себя беззащитным в родной тундре, где я родился в яранге (традиционное жилище из деревянных шестов, обтянутое шкурами. — Прим. ред.), вырос и прожил 71 год, из которых 45 лет отдал оленеводству. Мы, малочисленные народы, питались и питаемся только дарами тундры, потому что мы дети этой природы, а сейчас государство сделало нас браконьерами", — написал он в своем обращении к заместителю председателя ассоциации коренных народов (имеется в распоряжении РИА Новости).
Праздник День оленевода в Салехарде
9 августа, 08:00Специальный репортаж
"Детство прошло в стаде". Как коренные народы выживают на Крайнем Севере
В июне этого года Фонд саамского наследия пожаловался межрегиональному координационному совету Северо-Западного федерального округа, что коренному народу саами не позволяют вести традиционный образ жизни. "Николай Струнин, находясь на реке Поной, был остановлен сотрудниками полиции. Угрожая уголовным преследованием, заставили проверить сеть, снимали действие на видеокамеру, хотели конфисковать лодку с мотором", — говорится в заявлении (имеется в распоряжении РИА Новости).
В августе местные СМИ сообщили о задержании двух эвенков в Хабаровском крае. Они приходились друг другу братьями, раньше их семья пострадала от наводнения, лишилась части вещей и урожая. Они отправились заготавливать лосося (как у представителей коренных малочисленных народов у них была квота). Рыбинспекторы забрали улов, сети и мотор от лодки. Проблема заключалась в том, что заявка на квоту была заполнена с ошибками.

"Традиционный промысел превысил промышленные объемы"

В свою очередь, Александр Савельев, руководитель Информационного агентства по рыболовству, в разговоре с корреспондентом РИА Новости подчеркнул, что в районах, где живут малые коренные народы, есть серьезная проблема.
"По своему опыту знаю, что на Камчатке, на Сахалине заявки на промысел рыбы для ведения традиционного образа жизни по объему превышают промышленные. Это связано с несовершенством законодательства о коренных малочисленных народах Севера и Дальнего Востока. Вам ничего не мешает, переехав из Тульской области, назвать себя эвенком и требовать объем, который якобы нужен для поддержания традиционного образа жизни. Законодательство нуждается в более четких формулировках. Я прекрасно понимаю людей из Росрыболовства, которые занимаются распределением квот. Если удовлетворить все заявки, вся выловленная рыба уйдет якобы для поддержания традиционного образа жизни, что является безусловным лукавством", — убежден Савельев.
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкРыбаки вытягивают сеть с пойманной рыбой
Рыбаки вытягивают сеть с пойманной рыбой
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Рыбаки вытягивают сеть с пойманной рыбой
Эксперт также обратил внимание на низкую административную грамотность коренных малочисленных народов. "Бывали сложности, связанные с оформлением: люди ленятся или не очень понимают, что нужно делать. Но в территориальных управлениях Росрыболовства, насколько я знаю, всегда идут навстречу и готовы дать совет по надлежащему оформлению документов", — заключил он.
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Александр СавельевРосрыболовствоМоскваКрасноярский крайРоссияХабаровский крайОбщество
Популярные комментарии
Этим законодателям не важно, есть население на севере или нет, им бы денег по больше содрать, оставить голодными, привезти им купленный у китайцев доширак (если привезти) Забота о численности населения на севере и дальнем востоке у нашего правительства всегда хитрая, сначала "вытравить" людей , а потом пилить выделенные бюджетные деньги , якобы выделенные на развитие. Вывод прост, уничтожить население, путем миграции или естественного вымирания, а затем начать "вливание" бабла
18 августа, 08:45
Радик Даутов
4400200
" ... всегда идут навстречу ... " Не понимаю , а зачем вы встали между рыбой и человеком ? Что бы было что регулировать и через это пилить бюджет ? Да всё что угодно , но только не поверю в заботу о человеке почему то .
18 августа, 09:42
Теофраст фон Гогенгейм
1200010
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