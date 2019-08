Первое поколение без войны и голода. Как Вудсток-1969 изменил мир

Три дня мира и музыки

В итоге на сцену вышло немало именитых коллективов и исполнителей — Grateful Dead, The Who, Jefferson Airplane, Джо Кокер, Джимми Хендрикс и другие. Многие из них были пионерами психоделического рока и любителями психотропных веществ. Известный уже тогда гитарист Карлос Сантана, по собственному признанию, был “немного слишком под кайфом” во время выступления на фестивале и практически не контролировал происходящее.

Фестиваль стал беспрецедентным стихийным проявлением самоорганизации и взаимопомощи людей. Претворился в жизнь многим казавшийся утопичным лозунг Peace, love and happiness ("Мир, любовь и счастье"). Вудсток был не только “про музыку”, он прозвучал как своеобразное политическое заявление: мир без насилия возможен. И 500 тысяч человек, наслаждавшихся свободой, любовью и музыкой — в грязи, практически без еды и воды, — это доказали.

“Американские курицы” против войны

В эти дни общественное движение, зародившееся в США в 1960-е, достигло апогея. Сейчас философия Peace, love and happiness уже вышла в тираж, стала таким же элементом поп-культуры, как, например, рокерская “коза”. Однако тогда идеология хиппи явилась проявлением необузданного желания молодежи изменить мир к лучшему.

Когда Франция начала сдавать позиции во Вьетнаме, на помощь пришли Соединенные Штаты. В стране еще действовала призывная система, началась мобилизация, однако студентов университетов воевать не отправляли. Высшее образование получали в основном дети белых и обеспеченных родителей, на войне оказались многие юноши из черных и малообеспеченных семей. Это еще больше обострило вопрос о социальном неравенстве. В кампусах колледжей проходили демонстрации против несправедливости системы, по всей стране прокатились масштабные протесты под лозунгом Make love not war ("Занимайтесь любовью, а не войной") и пацифистским знаком ☮.

Более консервативно настроенные американцы считали бунтарей предателями и трусами. Тогда появился и ответный слоган America, love it or leave it ("Америка: люби или сваливай"), а знак ☮ называли отпечатком лапки “американской курицы”, то есть труса.