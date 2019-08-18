Первое поколение без войны и голода. Как Вудсток-1969 изменил мир

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Софья Мельничук. Самому известному музыкальному фестивалю в истории, ставшему кульминацией движения "детей цветов", исполнилось полвека. После него пришла совсем другая эпоха — прагматичные и сухие 1970-е. Тем не менее Вудсток изменил навсегда не только культуру, но и политику во всем мире. Как рок-музыка повлияла на великие державы — СССР и США — в материале РИА Новости.

Три дня мира и музыки

На фестиваль изначально планировали продать максимум 50 тысяч билетов, а место его проведения в последний момент перенесли. Из-за ограниченности ресурсов перед организаторами встал выбор: усилить охрану и сделать ограждения или вложиться в усовершенствование сцены. Остановились на втором варианте. И не прогадали: в Вудсток (штат Нью-Йорк) приехали около полумиллиона человек и даже те ограждения, которые были, пришлось убрать.

С составом участников тоже долго не клеилось. Но в апреле согласие на участие дала группа Creedence Clearwater Revival. После этого другие исполнители, по воспоминаниям организаторов, встали в очередь, чтобы попасть в список выступающих.

В итоге на сцену вышло немало именитых коллективов и исполнителей — Grateful Dead, The Who, Jefferson Airplane, Джо Кокер, Джимми Хендрикс и другие. Многие из них были пионерами психоделического рока и любителями психотропных веществ. Известный уже тогда гитарист Карлос Сантана, по собственному признанию, был “немного слишком под кайфом” во время выступления на фестивале и практически не контролировал происходящее.

Неожиданный наплыв желающих попасть на фестиваль вызвал транспортный коллапс на подъездах к месту действия. Люди бросали машины и шли пешком несколько километров. К тому же в дни фестиваля шел дождь, размыло и дороги, и сами площадки. Людей было слишком много, медицинская помощь, уборные, количество еды и воды не были рассчитаны на полмиллиона человек. В округе объявили чрезвычайное положение, а губернатор штата предложил организаторам привлечь к контролю за порядком несколько тысяч полицейских. Предложение не приняли.

В этом и заключалась уникальность Вудстока. Несчастных случаев было удивительно мало для такого скопления анархистски настроенных людей: один человек умер от передозировки героина, второй попал под трактор, третий упал с высокой конструкции.

Фестиваль стал беспрецедентным стихийным проявлением самоорганизации и взаимопомощи людей. Претворился в жизнь многим казавшийся утопичным лозунг Peace, love and happiness ("Мир, любовь и счастье"). Вудсток был не только “про музыку”, он прозвучал как своеобразное политическое заявление: мир без насилия возможен. И 500 тысяч человек, наслаждавшихся свободой, любовью и музыкой — в грязи, практически без еды и воды, — это доказали.

“Американские курицы” против войны

В эти дни общественное движение, зародившееся в США в 1960-е, достигло апогея. Сейчас философия Peace, love and happiness уже вышла в тираж, стала таким же элементом поп-культуры, как, например, рокерская “коза”. Однако тогда идеология хиппи явилась проявлением необузданного желания молодежи изменить мир к лучшему.

“Я до отчаяния хотел попасть на этот фестиваль, — вспоминает Джейкоб, чья молодость как раз пришлась на ту пору. — Это была настоящая революция”. Но его желанию помешали обстоятельства. Как рассказал РИА Новости Джейкоб, летом 1969 года ему было 24 года и он служил в армии по призыву.

Вспоминая о происходившем в США в те годы, наш собеседник отмечает, что американское общество переживало серьезные изменения. Во-первых, вовсю шла борьба за гражданские права чернокожего населения. Во-вторых, в разгаре была сексуальная революция, появились новые средства контрацепции, что привело к тому, что страну накрыла вторая волна феминизма. Третьим важным феноменом стало пацифистское движение. Молодежь массово выступала против войны во Вьетнаме. Кроме того, широкое распространение получили всевозможные наркотические вещества. Об их вреде тогда говорили не все, и власти не запрещали некоторые препараты. Марихуана, гашиш, ЛСД — в 60-е трудно было найти молодого американца, который ни разу не побывал в состоянии измененного сознания.

“Марихуана помогала сбежать от проблем”, — вспоминает Джейкоб. В армии он познакомился с чернокожим офицером, вернувшимся из Вьетнама. Ветеран признался, что с "гуками" сражаются “обкуренные солдаты”.

Вьетнам был одной из самых горячих тем в те годы. Выступлениям молодежи против военной кампании посвящено немало фильмов, песен и других видов искусства. “Американское общество было разделено на два лагеря, — вспоминает собеседник РИА. — Для одних боевые действия в далекой стране были поводом проявить патриотические чувства: если тебе говорят, что идет война, — надо отправляться воевать. Другие воспринимали это как призыв к сопротивлению”.

С момента окончания Второй мировой войны прошло всего 20 лет. США тогда видели себя лидером нового свободного мира. К тому же на слуху у всех были страшилки про “принцип домино”, согласно которому коммунистическая идеология распространится по всему азиатскому региону вслед за Россией и Китаем.

Когда Франция начала сдавать позиции во Вьетнаме, на помощь пришли Соединенные Штаты. В стране еще действовала призывная система, началась мобилизация, однако студентов университетов воевать не отправляли. Высшее образование получали в основном дети белых и обеспеченных родителей, на войне оказались многие юноши из черных и малообеспеченных семей. Это еще больше обострило вопрос о социальном неравенстве. В кампусах колледжей проходили демонстрации против несправедливости системы, по всей стране прокатились масштабные протесты под лозунгом Make love not war ("Занимайтесь любовью, а не войной") и пацифистским знаком ☮.

Молодое поколение идеалистов достижения США не особо впечатляли. Америка должна была принести мир и процветание в другие страны, а оказалась “капиталистической свиньей”. Прозвище “свинья” в то время закрепилось также за полицейскими и мужчинами-шовинистами.

Более консервативно настроенные американцы считали бунтарей предателями и трусами. Тогда появился и ответный слоган America, love it or leave it ("Америка: люби или сваливай"), а знак ☮ называли отпечатком лапки “американской курицы”, то есть труса.

Видимо, чтобы проиллюстрировать максиму "Все не так однозначно", организаторам антивоенного фестиваля пришлось позвать на помощь… армию США. Среди тысяч собравшихся были те, кто нуждался в медицинской помощи. И именно военные вертолетчики доставляли на сборище хиппи лекарства и медиков. Над толпами участников плыли те же самые "Ирокезы", которые высаживали десанты морской пехоты в джунглях Вьетнама.

Распад, разложение и деньги

К Вудстоку американское общество шло несколько предыдущих лет, считает кандидат исторических наук Александр Васильев. Хиппи заявили о себе в полный голос, когда тысячи "детей цветов" в 1967 году совершили своеобразное паломничество в Сан-Франциско и устроили там “лето любви”. Это был первый масштабный праздник музыки, счастья, свободной любви и психоактивных веществ.

“Лето любви” совпало с небывалым всплеском насилия, связанного с расовой дискриминацией. За три месяца в американских городах произошло около полутора сотни бунтов и стычек. В противовес идеям чернокожего правозащитника Мартина Лютера Кинга, которого убили в апреле 1968 года, появилась леворадикальная "Партия черных пантер".

“В 1968 году в мире уже пронесся смерч, вызванный политическими катаклизмами, они все крутились вокруг двух вещей — обновления и молодежи, — говорит Васильев беседе с РИА Новости. — Молодежь желала реформировать общество, в котором она выросла и где она не находила себе места”. Синхронно в разных странах студенты выходили на улицы с разными требованиями. Весь мир следил за Пражской весной в Чехословакии, "Красным маем" в Париже и культурной революцией в Китае. “Это заставляет задуматься о глобальном характере возникшего явления”, — отмечает историк.

© AP Photo Хиппи запускают воздушный шар с изображением глобуса во время "Лета любви" в Сан-Франциско. Июнь 1967 года © AP Photo Хиппи запускают воздушный шар с изображением глобуса во время "Лета любви" в Сан-Франциско. Июнь 1967 года

Однако Вудсток стал и моментом, после которого молодежное движение пошло на спад. Увидев, какую прибыль можно выручить с подобных мероприятий, крупные корпорации взяли философию Peace, love and happiness в оборот. На лозунгах хиппи, их образе, на рок-музыке начали делать большие деньги. Спустя некоторое время организаторы Вудстока хотели повторить успех, однако идея была уже не та, возникло слишком много сложностей и ничего не получилось. Отметить 50-летие Вудстока тоже не удалось: гонорары музыкантам нельзя сравнить с теми, что были в 1960-х, да и саму атмосферу воссоздать вряд ли возможно.

"Вудсток случился на спаде волны протестов конца 60-х, — говорит аналитик Ассоциации приграничного сотрудничества Марат Шибутов. — Фестиваль стал мировым явлением, потому что выразил настроения первого послевоенного поколения, не знавшего голода и войны, далекого от колониальных идей. "Дети цветов" росли в сытое и благополучное время, к концу 60-х ядерная война уже не казалась неотвратимой, а ведь еще в начале десятилетия многие жили с ощущением: чуть что — и мы все сгорим в адском пламени термоядерных ударов. А тут угроза отодвинулась, и люди выдохнули. Вудсток стал таким вздохом облегчения, человечество поверило, что можно жить без голода и войны".

Шибутов напоминает, что Вудсток отразил надежды так называемых бэби-бумеров. "Это было самое благополучное и оптимистичное поколение, которое, может быть, когда-либо жило на Земле. Они могли покупать дома и машины и не ввязываться в кредитную кабалу. Даже фильмы того времени показывают относительный материальный достаток — со скидкой на уровень развития технологий того времени. Профессор в двухсотметровой квартире с прислугой — это было нормой, сегодня не все преподаватели даже самых престижных университетов США могут себе позволить такое", — отмечает эксперт.

"Люди 60-х действительно видели впереди светлое будущее, — продолжает Шибутов. — Вообще, это годы сильной веры в торжество прогресса и науки. Международные конгрессы ученых тех лет до сих пор считаются значимыми событиями. Предшествовавший Вудстоку 1968-й отмечался как Международный год прав человека. У людей были все основания полагать, что еще немного — и на Марсе будут яблони цвести, а мы через океаны протянем руку дружбы соседям по планете. Но потом наступили 70-е…"

© AP Photo / Jae C. Hong Рабочий протирает портрет экс-президента США Ричарда Никсона в здании музея и библиотеки, названных в его честь, в Калифорнии © AP Photo / Jae C. Hong Рабочий протирает портрет экс-президента США Ричарда Никсона в здании музея и библиотеки, названных в его честь, в Калифорнии

“После Вудстока начались процессы распада и разложения. От тяжелых наркотиков умирали знаменитые люди, наркомания превратилась в бич”, — считает Васильев. Иллюстрацией этому служит, например, знаменитый фильм “Страх и ненависть в Лас-Вегасе”. В политике верх одержало молчаливое большинство консервативно настроенных граждан. В президентское кресло сел Ричард Никсон, которого поддержали те, кого напугали новые идеи.

Кроме того, у движения не было четкой общественно-политической программы, она не оформилась в единые для всех требования, уточняет историк. “Это была борьба за все хорошее против всего плохого. А такая борьба никогда не приносит ожидаемого результата, — считает эксперт. — Из расплывчатых идеалистических представлений получилось одно только разочарование”. Такое же мнение выразил и Джейкоб, находившийся в гуще тех событий. “Мы были идеалистами, но ни идеализм, ни великие общественные движения не работают, если они не изменяют человеческую природу, а она по итогу не изменилась", — заключил он.

Одним из важнейших достижений того времени стало изменение статуса цветного населения США и женщин. Борьба за права человека распространилась на другие страны. В 1960-е зародилось экологическое движение, пришла мода на здоровый образ жизни, органические чистые продукты. Кроме того, в США пересмотрели отношение к психотропным веществам и признали действенность некоторых из них в медицине.

Американская армия также вынесла уроки из антивоенных протестов. Во-первых, изменился принцип ее комплектования, она стала профессиональной. Теперь американцы идут на воинскую службу по желанию, а значит, бастовать против мобилизации никто не будет. Кроме того, после вьетнамской кампании США больше не ввязываются в крупные конфликты на суше, изменился и сам способ ведения боев. Эффективность такого подхода доказывается тем, что Соединенные Штаты на протяжении уже почти 20 лет ведут войну за пределами своей страны, однако протестов, аналогичных тем, что происходили в 1960-х, не наблюдается.