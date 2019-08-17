Биография Абдель Фаттаха аль-Бурхана

Суданский военный и государственный деятель Абдель Фаттах аль-Бурхан (Abdel Fattah al-Burhan) родился в 1960 году в Судане.
Учился в военном колледже Судана, затем в Египте и Иордании.
В начале 1990-х годов Абдель Фаттах аль-Бурхан служил в пограничной службе Судана, затем был назначен военным атташе в Китай. С февраля 2018 года занимал пост главы генштаба сухопутных войск страны.
Командовал суданскими силами в Йемене в координации с командиром сил быстрого реагирования.
С февраля 2019 года аль-Бурхан занимал пост генерального инспектора вооруженных сил Судана.
12 апреля 2019 года новый глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве главы переходного военного совета Судана.
17 августа 2019 года СМИ сообщили, что Абдель Фаттах аль-Бурхан возглавит суверенный совет Судана - высший орган власти в стране на переходный период – в течение 21 месяца после его создания.
Женат, имеет троих детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников