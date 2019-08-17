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РИА Новости

В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17

20:04 17.08.2019 (обновлено: 23:48 17.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМесто крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области. Архивное фото
БАНГКОК, 17 авг – РИА Новости. Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Лайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года над Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте и обвиняют в трагедии украинские власти.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
16 августа, 14:31РИА Новости
Немецкий детектив повторно обратился в прокуратуру Нидерландов по делу МН17
Активисты призвали перенести уголовный процесс, открытие которого назначено в Нидерландах на 20 марта 2020 года и в котором в качестве обвиняемых фигурируют трое россиян и один гражданин Украины, на неопределенный срок в связи с отсутствием в докладе международной следственной группы "ответов на множество важнейших вопросов", пишет издание.
Неправительственные организации Perdana Global Peace Foundation (Малайзийский фонд глобального мира), International Movement for a Just World (JUST, Международное движение за справедливый мир) и Global Research (Центр глобальных исследований) на публичной конференции в городе Гомбак в малайзийском штате Селангор заявили о том, что подготовили собственный план действий в ответ на опубликованные отчеты международной следственной группы и передадут в ближайшие дни премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду этот план вместе с документом, призывающим премьера встретиться с его нидерландским коллегой Марком Рютте и договориться о приостановке судебных действий, говорится в сообщении.
Публичная конференция трех НПО прошла под лозунгом "МН17: в поисках справедливости".
"Сейчас самой срочной задачей является остановить судебный процесс, начало которого назначено на март", - заявил на конференции президент Международного движения за справедливый мир доктор Чандра Музаффар, которого цитирует газета.
Люди возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Куала-Лумпур
7 августа, 08:00Специальный репортаж
Реш: имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы
В документе, подготовленном для передачи премьер-министру, говорится, что необходима тщательная проверка фактов, упомянутых в докладе международной следственной группы, и проведение нового расследования в случае, если в докладе будут найдены ошибки, отмечает издание.
В июне этого года премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что решение прокуратуры Нидерландов о предъявлении уголовных обвинений в деле МН17 троим россиянами и украинцу является политическим заговором против России. Премьер тогда также заявил, что Малайзию не убедили выводы международной следственной группы, дополняет газета.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. ССГ объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing. Как заявил представитель ССГ, на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
26 июля, 08:00РИА Новости
Правда о Boeing над Донбассом: битва Запада с реальностью
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
30 июля, 17:36Сказано в эфире - Радио Sputnik
Эксперт: в материалах немецкого детектива по MH17 "много интересного"Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17. Как отметила в эфире радио Sputnik доцент РАНХиГС при Президенте России Кира Сазонова, позиция голландской прокуратуры остается однобокой.
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MH17. РасследованиеМалайзияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Малазийцам нужна правда... а их кормят ложью и не достоверными доказательствами к которым возникают вопросы, а ответов НЕТ!
17 августа, 21:08
Pankraz .
7500004
У малайцев кишка тонка потребовать от Штатов спутниковые снимки донецкого ТВД? Там же всё есть.
17 августа, 21:18
VPVassya Pupkind
111131227
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