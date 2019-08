В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17

Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star

Неправительственные организации Perdana Global Peace Foundation (Малайзийский фонд глобального мира), International Movement for a Just World (JUST, Международное движение за справедливый мир) и Global Research (Центр глобальных исследований) на публичной конференции в городе Гомбак в малайзийском штате Селангор заявили о том, что подготовили собственный план действий в ответ на опубликованные отчеты международной следственной группы и передадут в ближайшие дни премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду этот план вместе с документом, призывающим премьера встретиться с его нидерландским коллегой Марком Рютте и договориться о приостановке судебных действий, говорится в сообщении.