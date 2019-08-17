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РИА Новости
Ситуация в Судане

ООН готова способствовать переходному процессу в Судане

19:25 17.08.2019
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
ООН, 17 авг - РИА Новости. ООН готова оказывать поддержку переходному процессу в Судане, говорится в заявлении официального представителя генсека Организации Стефана Дюжаррика.
Переходный Военный совет Судана и оппозиционная коалиция "Силы за свободу и перемены" подписали в субботу в Хартуме окончательное соглашение о переходном периоде в стране.
"Генеральный секретарь надеется на взаимодействие с переходными руководящими органами. Он вновь заявляет об обязательстве ООН по оказанию помощи переходному процессу", - сказано в заявлении.
Согласно декларации, подписанной сторонами, высшим органом власти в стране на переходный период, которой продлится три года, станет суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей.
Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военным советом и представителями оппозиции. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
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