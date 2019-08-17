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РИА Новости

СК сообщил о 19 пострадавших в результате аварии с автобусом в Перми

18:46 17.08.2019 (обновлено: 18:57 17.08.2019)
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© Интернет-газета "Звезда"На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
© Интернет-газета "Звезда"
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. СК РФ проводит проверку после аварии в Перми с одной погибшей и 19 пострадавшими, сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что вечером в субботу в Перми при движении по направлению из центра города по улице Новогайвинской автобус № 59 врезался в бетонное ограждение здания.
"В результате водитель получил тяжёлые травмы, одна пассажирка автобуса погибла на месте, 19 человек, в том числе четыре ребенка, получили травмы различной степени тяжести... Проводится доследственная проверка по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в автобусе находилось около 50 пассажиров. Водитель не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение административного здания.
На место происшествия выехали следователи и опытные криминалисты. Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь. Уточняется, что трое пострадавших находятся в реанимации. Состояние детей оценивается как стабильно удовлетворительное, они получили травмы небольшой тяжести.
Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также проводится анализ документации, регламентирующая техническое состояние автобуса. По результатам проверки будет принято решение. При этом будет дана оценка действиям водителя и предпринимателя-перевозчика.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Вчера, 18:10РИА Новости
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202001
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