СК сообщил о 19 пострадавших в результате аварии с автобусом в Перми

На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019

На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. СК РФ проводит проверку после аварии в Перми с одной погибшей и 19 пострадавшими, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что вечером в субботу в Перми при движении по направлению из центра города по улице Новогайвинской автобус № 59 врезался в бетонное ограждение здания.

"В результате водитель получил тяжёлые травмы, одна пассажирка автобуса погибла на месте, 19 человек, в том числе четыре ребенка, получили травмы различной степени тяжести... Проводится доследственная проверка по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в автобусе находилось около 50 пассажиров. Водитель не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение административного здания.

На место происшествия выехали следователи и опытные криминалисты. Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь. Уточняется, что трое пострадавших находятся в реанимации. Состояние детей оценивается как стабильно удовлетворительное, они получили травмы небольшой тяжести.