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РИА Новости
Рязанская область

В Рязанской области планируют развивать медицинский туризм

17:54 17.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Рязанская области намерена развивать медицинский туризм, а также сотрудничество с другими странами в области сельского хозяйства и радиоэлектроники, – сообщил РИА Новости губернатор области Николай Любимов.
С 14 по 18 августа в области проходит Форум древних городов России, он проводится уже во второй раз по инициативе правительства Рязанской области и объединяет города, которым больше 500 лет. В этом году на Форум приехали делегации из 35 стран.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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По словам Любимова, в рамках деловой программы форума прошло более 400 встреч в формате В2В. "Мы подведем итоги чуть позднее, потому что нужно собрать информацию. Но я уверен, что многие встречи и переговоры закончатся установленными отношениями и подписанными контрактами. Есть определенные контакты и договоренности сельхозпроизводителей и наших компаний, поставляющих стройматериалы – они готовы выходить на рынки стран Ближнего Востока и Африки", - рассказал губернатор.
По словам главы региона в этом году на форум приехали делегации и послы нескольких африканских стран, в частности, Ганы, Уганды, Гамбии. "Они проявляют интерес к нашей продукции и нашим инвестициям. И наши предприниматели, которые не знали ничего о возможностях африканского рынка, задумались и стали вести переговоры с представителями этих стран", – отметил губернатор.
По словам Любимова, эти государства являются своеобразными хабами, через которые российские товары будут распространятся дальше по всей Африке. Логистика и в будущем радиоэлектроника и медицина – те сферы, в которые, по словам губернатора, готовы вкладываться предприниматели Рязанской области.
"Мы предметно говорили уже о медицинском туризме. В частности, один из представителей Гамбии сказал, что многие богатые африканцы ездят лечиться в Индию. Индия в этом смысле ничем не лучше нас, даже во многом уступает. Что касается рязанской медицины, то мы занимаемся уже фактически в ежедневном режиме трансплантологией – это высший уровень развития как минимум региональной медицины. Здесь очень хорошие перспективы сотрудничества, и наши клиники и больницы могут заработать неплохие дополнительные средства". – отметил глава Рязанской области.
Еще одна из важных сфер, которую намерены развивать в области – это туризм. "В целом мы задумывали этот форум для привлечения туризма. Сюда приезжают делегации, потом они, что называется, живым звуком доносят свои впечатления до соотечественников, и к нам приезжают туристы из-за границы. Все в восторге уезжают отсюда после того, как видят наши достопримечательности и осознают, с какими известными во всем мире людьми связана Рязанская область. Туризм – это наше будущее", - рассказал Николай Любимов.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
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