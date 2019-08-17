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РИА Новости

Очевидцы рассказали, как ребенок попал под колеса детского паровозика

16:53 17.08.2019 (обновлено: 16:55 17.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Родители пятилетнего ребенка, который попал под колеса детского паровозика, оставили его в вагоне одного. Об этом порталу "ЧП-Саратов" рассказал оператор аттракциона.
Мужчина пояснил, что взрослые могут сопровождать детей абсолютно бесплатно. Родителям мальчика также предложили из соображений безопасности поехать с сыном, однако они, по словам оператора, предпочли распивать алкоголь.
Аттракцион Паровозик
16 августа, 22:17РИА Новости
СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
"Родители отказались они уверены в своих детях, что они не вылетят", - добавил он.
В свою очередь, молодой человек, который ехал в третьем вагоне этого паровозика, заявил, что увидел, как едущий впереди вагон как будто натолкнулся на какое-то препятствие.
"Под вагоном вижу маленького ребенка. Далее начал кричать, чтобы остановили вагон. Наш вагон тоже проехал по ребенку колесом", — добавил мужчина.
Как только аттракцион остановили, ребенка вытащили и начали оказывать первую помощь. Очевидцы вызвали скорую и службу спасения.
ЧП произошло в пятницу вечером на бульваре Героев Отечества. Перелезавший из вагона в вагон мальчик не удержался и попал под колеса. Ребенок находится в тяжелом состоянии, у него переломы. Прокуратура и следственное управление СК по региону начали проверки.
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