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РИА Новости

В ГД оценили слова экс-главы МИД Франции о налаживании отношений с Россией

16:07 17.08.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Европе давно пора перестать слепо следовать в фарватере разрушительной политики США, у неё и РФ много общих точек соприкосновения, в том числе в сфере безопасности, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее экс-министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин, который занимал этот пост с 1997 по 2002 года, отметил важность налаживания отношений с Россией до того, как это сделает президент США Дональд Трамп.
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На своей странице в Facebook Слуцкий отметил, что Ведрин сделал "показательное заявление о необходимости восстановления отношений с Россией", которое, "по сути, отражает общую тенденцию в европейских политических и деловых кругах, где не раз заявляли о контрпродуктивности санкционных войн".
"Европе давно пора перестать слепо следовать в фарватере разрушительной политики США. У нас общий континент и общие контуры безопасности. Это важнее пресловутой евроатлантической солидарности", - отметил Слуцкий.
Также парламентарий выразил надежду, что предстоящая 19 августа встреча президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона позволит Москве и Парижу продвинуться на пути налаживания взаимного диалога.
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