В ГД оценили слова экс-главы МИД Франции о налаживании отношений с Россией

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Европе давно пора перестать слепо следовать в фарватере разрушительной политики США, у неё и РФ много общих точек соприкосновения, в том числе в сфере безопасности, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее экс-министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин, который занимал этот пост с 1997 по 2002 года, отметил важность налаживания отношений с Россией до того, как это сделает президент США Дональд Трамп.

На своей странице в Facebook Слуцкий отметил, что Ведрин сделал "показательное заявление о необходимости восстановления отношений с Россией", которое, "по сути, отражает общую тенденцию в европейских политических и деловых кругах, где не раз заявляли о контрпродуктивности санкционных войн".

"Европе давно пора перестать слепо следовать в фарватере разрушительной политики США. У нас общий континент и общие контуры безопасности. Это важнее пресловутой евроатлантической солидарности", - отметил Слуцкий.