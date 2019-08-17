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РИА Новости
Свердловская область

Свердловский губернатор поздравил экипаж аварийного A321 с наградами

15:51 17.08.2019
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© Фото предоставлено департаментом информационной политики губернатора Свердловской областиГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© Фото предоставлено департаментом информационной политики губернатора Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с наградами и лично поблагодарил их за спасение людей, сообщает в субботу департамент информполитики главы региона.
Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации, по словам главы Росавиации Александра Нерадько, пилоты приняли "единственно верное решение" - сажать самолет тут же, в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. По уточненным данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
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"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 17 августа встретился с экипажем лайнера Airbus A-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившим экстренную посадку в аэропорту Жуковский, и лично поблагодарил пилотов и бортпроводников за проявленные профессионализм и выдержку", - говорится в сообщении.
Встреча с главой региона прошла на стадионе "Екатеринбург Арена", где играют "Урал" и "Крылья Советов". Присутствовали командир воздушного судна Дамир Юсупов с супругой Натальей, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий и бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Склякаева и Яна Ягодина.
"Я вас поздравляю с заслуженными наградами. То, что вы совершили, - это действительно подвиг. Благодаря вашим действиям удалось избежать трагедии и спасти людей. И я искренне горжусь, что именно наши пилоты и экипаж именно "Уральских авиалиний" проявил такое мастерство. Я сам всегда, когда возможно, стараюсь летать нашей авиакомпанией", — приводятся в сообщении слова губернатора.
Жена первого пилота Наталья Юсупова рассказала, что испытала гордость за супруга и тогда, когда узнала о его героическом поступке, и сегодня, когда ему аплодировала вся "Екатеринбург Арена". А еще она призналась, что всегда чувствовала: Дамир сможет справиться с любой сложной ситуацией, но если охарактеризовать его одним словом, она выберет слово "добрый", отмечает департамент.
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Свердловская областьЕвгений КуйвашевAirbus A321РосавиацияУральские авиалинииСвердловская областьЕкатеринбургОбщество
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