Свердловский губернатор поздравил экипаж аварийного A321 с наградами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с наградами и лично поблагодарил их за спасение людей, сообщает в субботу департамент информполитики главы региона.

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации, по словам главы Росавиации Александра Нерадько, пилоты приняли "единственно верное решение" - сажать самолет тут же, в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. По уточненным данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 17 августа встретился с экипажем лайнера Airbus A-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившим экстренную посадку в аэропорту Жуковский, и лично поблагодарил пилотов и бортпроводников за проявленные профессионализм и выдержку", - говорится в сообщении.

Встреча с главой региона прошла на стадионе "Екатеринбург Арена", где играют "Урал" и "Крылья Советов". Присутствовали командир воздушного судна Дамир Юсупов с супругой Натальей, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий и бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Склякаева и Яна Ягодина.

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"Я вас поздравляю с заслуженными наградами. То, что вы совершили, - это действительно подвиг. Благодаря вашим действиям удалось избежать трагедии и спасти людей. И я искренне горжусь, что именно наши пилоты и экипаж именно "Уральских авиалиний" проявил такое мастерство. Я сам всегда, когда возможно, стараюсь летать нашей авиакомпанией", — приводятся в сообщении слова губернатора.