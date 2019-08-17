В ЕС заявили о важности срочных мер для деэскалации ситуации в Гонконге

БРЮССЕЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Евросоюз считает необходимым принятие срочных шагов для деэскалации ситуации в Гонконге, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини от имени Евросоюза.
"Европейский союз напоминает о своих тесных отношениях с Гонконгом в рамках принципа "одна страна, две системы", - отмечается в заявлении.
ЕС заявляет, что в течение последних двух месяцев большое количество граждан осуществляет свое "основное право на собрания". Однако в последнее время наблюдается рост числа неприемлемых инцидентов с риском дальнейших насильственных действий и нестабильности.
"Крайне важно, чтобы была проявлена сдержанность, произошёл отказ от насилия и были приняты срочные меры для деэскалации ситуации", - заявила Могерини.
Необходимым, по мнению ЕС, является диалог с привлечением всех ключевых участников процесса.
Основные свободы, в том числе право на мирные собрания, и высокая степень автономии Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" закреплены законодательно, а также в международных соглашениях и "должны оставаться в силе", заключила Могерини.
Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.