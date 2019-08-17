СК опроверг данные о мародерстве на месте жесткой посадки АЗ21 в поле

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК опровергло появившуюся в СМИ информацию о якобы случаях мародерства на месте жесткой посадки самолета "Уральских авиалиний" в кукурузном поле в Подмосковье, сообщается на сайте ведомства.
"На месте происшествия круглосуточно работает следственно-оперативная группа, в том числе и в салоне воздушного судна", — заявили следователи.
Уточняется, что с момента происшествия ранним утром в четверг посторонние личности на территории не находились.
В свою очередь, "Уральские авиалинии" на своей странице в Instagram также опровергли сообщения о мародерстве.
"Авиакомпания официально опровергает эту информацию. Воздушное судно охраняется Росгвардией. Посторонних и мародеров нет, на борту ведут работы Следственный комитет и эксперты МАК", — говорится в сообщении компании.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь оказана амбулаторно.
В пятницу президент Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам "Уральских авиалиний", посадившим самолет с 226 пассажирами на кукурузное поле.