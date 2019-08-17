Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-17T15:55Z
https://ria.ru/20190817/1557596470.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155759/11/1557591154_149:0:3790:2048_1036x0_80_0_0_2c9026d14c60e70cf05ad44878ce6dd9.jpg
РИА Новости

СК опроверг данные о мародерстве на месте жесткой посадки АЗ21 в поле

14:49 17.08.2019 (обновлено: 15:55 17.08.2019)
1462
© СК РФСотрудники Следственного комитета России на месте жесткой посадки самолета Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в Жуковском. Стоп-кадр видео
Сотрудники Следственного комитета России на месте жесткой посадки самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии в Жуковском. Стоп-кадр видео
© СК РФ
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК опровергло появившуюся в СМИ информацию о якобы случаях мародерства на месте жесткой посадки самолета "Уральских авиалиний" в кукурузном поле в Подмосковье, сообщается на сайте ведомства.

"На месте происшествия круглосуточно работает следственно-оперативная группа, в том числе и в салоне воздушного судна", — заявили следователи.

Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
15 августа, 13:50РИА Новости
Что пережили пассажиры самолета, экстренно приземлившегося в поле
Уточняется, что с момента происшествия ранним утром в четверг посторонние личности на территории не находились.
В свою очередь, "Уральские авиалинии" на своей странице в Instagram также опровергли сообщения о мародерстве.

"Авиакомпания официально опровергает эту информацию. Воздушное судно охраняется Росгвардией. Посторонних и мародеров нет, на борту ведут работы Следственный комитет и эксперты МАК", — говорится в сообщении компании.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь оказана амбулаторно.
В пятницу президент Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам "Уральских авиалиний", посадившим самолет с 226 пассажирами на кукурузное поле.
2320020
Обсудить 2
Экстренная посадка самолета в ЖуковскомСледственный комитет РФAirbus A321РосавиацияМВД РФУральские авиалинииПроисшествия
Рекомендуем
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
РИА
Новости
Ракета Х-29Л
В Крыму осудили двоих военных за случайный запуск ракеты
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский взялся спорить с историей
Лента
новостей
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
Истребитель НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны России Сергея Шойгу
Читатели El Confidencial раскритиковали свои ВВС за инцидент с бортом Шойгу
Участник несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Названа главная трагедия московских протестов
Завод Крымский титан
В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Командир A321 забрал на память початок кукурузы
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси
Американские военнослужащие на военной базе Бемово, Польша
В России оценили предложенный Варшавой способ "устрашения" Москвы
Спасатели эвакуируют девушку, которая сорвалась со скалы в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Горящий танкер в Оманском заливе
Операция "Страж". Какие флоты готовы к войне на главном морском пути мира
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Шахта "Грамотеинская" в Кузбассе после ЧП работает в штатном режиме
08:52Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
08:42На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела
08:37В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
08:33Состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось
08:32Оппозиция собирает масштабную демонстрацию в центре Гонконга
08:26Укрывавшиеся от тайфуна в Приморье северокорейские шхуны покинули бухты
08:05Депутат Саблин прибыл в Сирию, где у него запланирована встреча с Асадом
07:37В Приморье восстановили проезд к восьми отрезанным паводком селам
07:29В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки
07:25Названы самые популярные российские курорты для отдыха с детьми в сентябре
07:02В Уссурийске вышедшая из берегов река подтопила дороги
06:58В экстренных службах уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми
06:45Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
06:44Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
06:16В США оценили развитие российского флота
06:03Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям восточного Алеппо
05:35В Приморье за сутки утроилось число подтопленных подворий
05:21В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
05:18Житель Подмосковья рассказал, как боролся со свалкой в Жуковском
Лента новостейМолния