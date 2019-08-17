В центре Минска двое мужчин ограбили ювелирный магазин

МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Двое мужчин ограбили ювелирный магазин в центре Минска, похитили с витрины все драгоценности, сообщила в субботу пресс-служба МВД Белоруссии.
"В 11.40 (совпадает с мск) в помещение ювелирного магазина по улице Киселева вошли двое мужчин. Распылили перцовый газ, руки одного продавца связали пластиковой стяжкой, руки второго - наручниками. После этого они похитили все драгоценности с витрины и скрылись", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным МВД, в момент нападения посетителей в магазине не было. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники МВД.
Как сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии, в настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, устанавливается стоимость похищенного. Назначен ряд экспертных исследований. Отрабатываются различные версии произошедшего.
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