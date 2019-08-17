В центре Минска двое мужчин ограбили ювелирный магазин

Как украсть бриллиант: дерзкие "ювелирные ограбления" XXI века Алмазы и бриллианты на миллионы долларов. Сотрудницу компании "Алроса" и ее сообщников задержали по подозрению в краже. Их поймали с поличным. Радио Sputnik решил вспомнить других громкие "бриллиантовые похищения".