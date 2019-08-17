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РИА Новости

В центре Минска двое мужчин ограбили ювелирный магазин

13:28 17.08.2019 (обновлено: 14:25 17.08.2019)
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© Fotolia / KzenonЮвелирный магазин
Ювелирный магазин
© Fotolia / Kzenon
Ювелирный магазин. Архивное фото
МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Двое мужчин ограбили ювелирный магазин в центре Минска, похитили с витрины все драгоценности, сообщила в субботу пресс-служба МВД Белоруссии.
"В 11.40 (совпадает с мск) в помещение ювелирного магазина по улице Киселева вошли двое мужчин. Распылили перцовый газ, руки одного продавца связали пластиковой стяжкой, руки второго - наручниками. После этого они похитили все драгоценности с витрины и скрылись", - говорится в сообщении пресс-службы.
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По данным МВД, в момент нападения посетителей в магазине не было. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники МВД.
Как сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии, в настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, устанавливается стоимость похищенного. Назначен ряд экспертных исследований. Отрабатываются различные версии произошедшего.
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СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 207 (разбой, совершенный группой лиц) Уголовного кодекса Белоруссии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет с конфискацией имущества.
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