Slipknot выбили Эда Ширана с первой строчки хит-парада Великобритании

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Новый диск американской метал-группы Slipknot обогнал пластинку Эда Ширана в музыкальном чарте Великобритании, сообщает NME.
Вышедший 9 августа, шестой студийный альбом рокеров We Are Not Your Kind с ревом, криками и агрессивными текстами, выбил No.6 Collaborations Project британского музыканта с верхушки чарта. Ширан продержался на первом месте четыре недели.
We Are Not Your Kind стал пятым хэви-метал альбомом, которому удалось достичь такого успеха за последние десять лет.
До этого первенство британского хит-парад занимали Iron Maiden (The Final Frontier, 2010 год и The Book Of Souls, 2015 год), Avenged Sevenfold (Hail To The King, 2013 год) и Black Sabbath (13, 2013 год).