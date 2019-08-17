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РИА Новости
Культура

Slipknot выбили Эда Ширана с первой строчки хит-парада Великобритании

13:11 17.08.2019
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© muzyka.onet.plSlipknot
Slipknot
© muzyka.onet.pl
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Новый диск американской метал-группы Slipknot обогнал пластинку Эда Ширана в музыкальном чарте Великобритании, сообщает NME.
Вышедший 9 августа, шестой студийный альбом рокеров We Are Not Your Kind с ревом, криками и агрессивными текстами, выбил No.6 Collaborations Project британского музыканта с верхушки чарта. Ширан продержался на первом месте четыре недели.
We Are Not Your Kind стал пятым хэви-метал альбомом, которому удалось достичь такого успеха за последние десять лет.
До этого первенство британского хит-парад занимали Iron Maiden (The Final Frontier, 2010 год и The Book Of Souls, 2015 год), Avenged Sevenfold (Hail To The King, 2013 год) и Black Sabbath (13, 2013 год).
Актер, певец, музыкант Эд Ширан
9 августа, 13:30Культура
Новый клип Эда Ширана за несколько часов набрал больше миллиона просмотров
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КультураSlipknotМузыкаНовости культурыЭд ШиранВеликобритания
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