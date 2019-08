Slipknot выбили Эда Ширана с первой строчки хит-парада Великобритании

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Новый диск американской метал-группы Slipknot обогнал пластинку Эда Ширана в музыкальном чарте Великобритании, Новый диск американской метал-группы Slipknot обогнал пластинку Эда Ширана в музыкальном чарте Великобритании, сообщает NME.

Вышедший 9 августа, шестой студийный альбом рокеров We Are Not Your Kind с ревом, криками и агрессивными текстами, выбил No.6 Collaborations Project британского музыканта с верхушки чарта. Ширан продержался на первом месте четыре недели.

We Are Not Your Kind стал пятым хэви-метал альбомом, которому удалось достичь такого успеха за последние десять лет.