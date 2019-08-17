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РИА Новости

Во Франции 13 человек пострадали при взрыве фейерверка на пляже

10:37 17.08.2019
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Тринадцать человек получили ранения в результате взрыва фейерверка на юге Франции, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на мэра коммуны Коллиур.
Сообщается, что фейерверк взорвался в ночь на субботу в центре толпы, которая собралась на пляже Борамар в Коллиуре. Трое пострадавших были госпитализированы, двое из них получили серьезные ожоги. Еще семерым оказали медицинскую помощь на месте инцидента.
Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня независимости Белоруссии. 3 июля 2019
4 июля, 00:59РИА Новости
В Минске во время салюта погибла женщина
Отмечается, что по делу начато расследование для установления причины взрыва.
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