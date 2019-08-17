Во Франции 13 человек пострадали при взрыве фейерверка на пляже

Сообщается, что фейерверк взорвался в ночь на субботу в центре толпы, которая собралась на пляже Борамар в Коллиуре. Трое пострадавших были госпитализированы, двое из них получили серьезные ожоги. Еще семерым оказали медицинскую помощь на месте инцидента.