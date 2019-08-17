Читатели El Confidencial раскритиковали свои ВВС за инцидент с бортом Шойгу

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Читатели испанского онлайн-издания El Confidencial Читатели испанского онлайн-издания El Confidencial раскритиковали действия собственных военных, которые попытались приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.

Как написал пользователь ITURBIDE, если бы Испания была независимой, то ее военные не оказались бы на границах "новой Российской империи". По его словам, западные границы России не затрагивают стратегические интересы королевства.

"Россия — не наш конкурент, скорее она импортер нашей продукции (которая сейчас гниет на прилавках из-за бойкота ЕС)", — отметил он.

Пользователь добавил, что испанцев принуждают служить интересам стран, командующих НАТО, в ущерб собственным.

"В нейтральных водах это самое обычное дело — защищать самолет, на борту которого находится руководитель такого уровня. Разве другие страны поступили бы иначе? Чего я не понимаю, так это вот какой момент: что испанцы забыли в Прибалтике?" — задался вопросом EU EUEU.

В свою очередь, пользователь ESTADO_DE_DERECHO считает, что испанские ВВС оказались в небе над Балтикой в угоду интересам США. Он напомнил, что Вашингтон всегда опасается политического и экономического сотрудничества между Россией и Европой, так как оно может быть взаимовыгодным.

"Могло быть хуже, хорошо, что ничего не случилось", — отметил DASEIN.

Ранее газета ABC сообщила, что истребитель F-18, пытавшийся приблизиться к самолету Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, принадлежит ВВС Испании. Он входит в состав миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства прибалтийских стран.