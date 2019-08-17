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РИА Новости

Читатели El Confidencial раскритиковали свои ВВС за инцидент с бортом Шойгу

10:26 17.08.2019 (обновлено: 14:51 17.08.2019)
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны России Сергея Шойгу
Истребитель НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны России Сергея Шойгу
© Министерство обороны РФ
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Истребитель НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны России Сергея Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Читатели испанского онлайн-издания El Confidencial раскритиковали действия собственных военных, которые попытались приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.
Как написал пользователь ITURBIDE, если бы Испания была независимой, то ее военные не оказались бы на границах "новой Российской империи". По его словам, западные границы России не затрагивают стратегические интересы королевства.
"Россия — не наш конкурент, скорее она импортер нашей продукции (которая сейчас гниет на прилавках из-за бойкота ЕС)", — отметил он.
Пользователь добавил, что испанцев принуждают служить интересам стран, командующих НАТО, в ущерб собственным.
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
13 августа, 16:46РИА Новости
Появилось видео с попыткой истребителя НАТО подлететь к борту Шойгу
"В нейтральных водах это самое обычное дело — защищать самолет, на борту которого находится руководитель такого уровня. Разве другие страны поступили бы иначе? Чего я не понимаю, так это вот какой момент: что испанцы забыли в Прибалтике?" — задался вопросом EU EUEU.
В свою очередь, пользователь ESTADO_DE_DERECHO считает, что испанские ВВС оказались в небе над Балтикой в угоду интересам США. Он напомнил, что Вашингтон всегда опасается политического и экономического сотрудничества между Россией и Европой, так как оно может быть взаимовыгодным.
"Могло быть хуже, хорошо, что ничего не случилось", — отметил DASEIN.
Самолет Су-27 сопровождает лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
13 августа, 19:59РИА Новости
В НАТО назвали причину сближения истребителя с самолетом Шойгу
Ранее газета ABC сообщила, что истребитель F-18, пытавшийся приблизиться к самолету Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, принадлежит ВВС Испании. Он входит в состав миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства прибалтийских стран.
В российском военном ведомстве заявили, что инцидент произошел, когда самолет с министром следовал с эскортом из двух истребителей Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву. Летчики российских истребителей оттеснили натовский самолет и не позволили ему подойти близко.
Полный текст статьи читайте на сайте "ИноСМИ" >>
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Сергей ШойгуБезопасностьМинистерство обороны РФНАТОРоссияИспанияВ мире
Популярные комментарии
Для испанцев сообщение о том, что их истребитель приблизился к борту министра обороны РФ - самая животрепещущая новость! Других проблем у них просто нет!
17 августа, 11:56
ИФИгорь Фенютин
7100046
И в чём весь парадокс? Купить у США истребитель F16 за свои деньги, а потом этим истребителем жертвовать не в самообороне территории Испании, а ради интересов США через 9 границ рядом с Россией...
17 августа, 12:58
lenarxozu
4211001
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