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РИА Новости

Силовики два раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ЛНР

08:14 17.08.2019
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© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР ведут наблюдение на позициях близ линии соприкосновения в Донбассе
Вчера, 15:50РИА Новости
ЛНР обвинила силовиков в минировании территорий у линии соприкосновения
"За 16 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из миномета калибром 82 миллиметра и вооружения БМП. Обстрел велся в направлении населенных пунктов Красный Лиман и Сокольники со стороны подконтрольного ВС Украины Крымского.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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