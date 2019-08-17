В промышленной выставке в Дамаске участвовали несколько десятков компаний

ДАМАСК, 17 авг - РИА Новости. Несколько десятков компаний, в том числе из-за рубежа, приняли участие в промышленной выставке Prodex, которая прошла в Дамаске, рассказал журналистам директор выставки Мохаммед Аль-Асауди.

Выставка проводится в сирийской столице во второй раз, впервые ее открыли в прошлом году, после окончания боевых действий.

"Здесь представлена линия для ресторанов, одежды, приготовления еды, лекарств. У нас семь компаний из Китая, одна из Ливана. Во время войны все боялись появляться на сирийском рынке, но сейчас уже много заявок на следующий год", - сказал директор выставки. По его словам, на Prodex также была представлена продукция компаний из Германии и Японии.

За неделю экспозицию посетили более 2 тысяч человек, было заключено 16 контрактов. Участники отметили рост интереса к сирийскому рынку за рубежом.