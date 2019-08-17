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РИА Новости
Война в Сирии

В промышленной выставке в Дамаске участвовали несколько десятков компаний

05:12 17.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на Дамаск с горы Касьюн
Вид на Дамаск с горы Касьюн
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ДАМАСК, 17 авг - РИА Новости. Несколько десятков компаний, в том числе из-за рубежа, приняли участие в промышленной выставке Prodex, которая прошла в Дамаске, рассказал журналистам директор выставки Мохаммед Аль-Асауди.
Выставка проводится в сирийской столице во второй раз, впервые ее открыли в прошлом году, после окончания боевых действий.
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"Здесь представлена линия для ресторанов, одежды, приготовления еды, лекарств. У нас семь компаний из Китая, одна из Ливана. Во время войны все боялись появляться на сирийском рынке, но сейчас уже много заявок на следующий год", - сказал директор выставки. По его словам, на Prodex также была представлена продукция компаний из Германии и Японии.
За неделю экспозицию посетили более 2 тысяч человек, было заключено 16 контрактов. Участники отметили рост интереса к сирийскому рынку за рубежом.
"Дамаск - потрясающий и красивый город. И вообще здесь много древнейших городов. Сирийцам интересна наша продукция, мы даем им лучшую цену, самую низкую из возможных. Все, что я знал о Сирии, - это только информация из новостей. Говорили, что в Сирии война закончилась, поэтому я сразу решил ехать сюда, люди нуждаются в наших товарах", - сказал представитель китайской компании, которая занимается производством электроприборов.
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