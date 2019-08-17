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РИА Новости

Обвиняемые в подготовке атаки на поселение мусульман в США сядут в тюрьму

03:12 17.08.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМашина полиции на одной из улиц Нью-Йорка
Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Двух из четырех обвиняемых в подготовке атаки на мусульманское поселение Исламберг в американском штате Нью-Йорк приговорили к тюремному заключению, сообщает телеканал CNY Central.
Несколько молодых людей 18-20 лет были арестованы в январе этого года в городе Рочестер. При обыске у них было обнаружено несколько самодельных взрывных устройств. Задержанным были предъявлены обвинения в заговоре и хранении оружия.
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По данным телеканала, Андрю Крайслер и Брайан Коланери ранее признали вину в сговоре второй степени, связанном с терроризмом. Мужчины были приговорены к 4 и 12 годам тюрьмы.
Отмечается, что приговоры двум другим обвиняемым будут вынесены позднее.
Поселение Исламберг было основано в 1980-е годы выходцем из Пакистана суфийским богословом Мубараком Али Джилани в городе Томпкинс, округ Делавэр, штат Нью-Йорк.
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