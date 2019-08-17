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РИА Новости

Лидер зимбабвийской оппозиции планирует посетить Россию

02:43 17.08.2019
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© AP Photo / Tsvangirayi MukwazhiКандидат от оппозиционной партии Зимбабве "Движение за демократические перемены" Нельсон Чамиза на президентских выборах. 30 июля 2018
Кандидат от оппозиционной партии Зимбабве Движение за демократические перемены Нельсон Чамиза на президентских выборах. 30 июля 2018
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Лидер крупнейшей оппозиционной партии в Зимбабве "Движение за демократические перемены" (MDC) Нельсон Чамиза намерен посетить Москву и Пекин, чтобы попросить помощи в решении политического кризиса в его стране, сообщил РИА Новости представитель партии Нкулулеко Сибанда (Nkululeko Sibanda).
"Глава (MDC - ред.) открыт и планирует поехать в крупнейшие международные центры, включая Москву и Пекин, а также в некоторые европейские и западные столицы, чтобы подчеркнуть степень проблемы", - заявил Сибанда, отвечая на вопрос, поедет ли Чамиза в Женеву или Нью-Йорк, чтобы попросить помощи в решении кризиса.
Собеседник добавил, что, по имеющейся у него информации, через несколько месяцев в стране совсем закончится электричество.
"И у нас нет денег, чтобы купить электричество у других стран, как мы делали в прошлые года", - отметил Сибанда.
Он также заявил, что Чамиза приветствует посредничество ООН. Посредничество Африканского союза тоже может приветствоваться, если с этим будет согласна правящая партия "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF). Кроме того, возможно посредничество президента ЮАР, Намибии или любого другого регионального лидера, способного стать посредником в переговорах с правительством.
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Собеседник агентства отметил, что оппозиция продолжит протесты в стране на следующей неделе, как и было запланировано, несмотря на запреты правительства.
Ситуация в Зимбабве продолжает оставаться напряженной с президентских выборов в июле 2018 года. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента.
Победу одержал лидер правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" Эммерсон Мнангагва, получив 50,8% голосов. Его основной соперник — лидер партии "Движение за демократические перемены" Нельсон Чамиза — набрал 44,3% голосов. На фоне объявления результатов выборов в парламент в Хараре начались акции протеста.
Помимо летних протестов, начавшихся после выборов, в стране также прошли митинги против повышения цен на топливо в январе и феврале, что привело к столкновениям между мирными жителями и силами безопасности.
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