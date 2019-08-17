Лидер зимбабвийской оппозиции планирует посетить Россию

Кандидат от оппозиционной партии Зимбабве "Движение за демократические перемены" Нельсон Чамиза на президентских выборах. 30 июля 2018

© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi Кандидат от оппозиционной партии Зимбабве "Движение за демократические перемены" Нельсон Чамиза на президентских выборах. 30 июля 2018

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Лидер крупнейшей оппозиционной партии в Зимбабве "Движение за демократические перемены" (MDC) Нельсон Чамиза намерен посетить Москву и Пекин, чтобы попросить помощи в решении политического кризиса в его стране, сообщил РИА Новости представитель партии Нкулулеко Сибанда (Nkululeko Sibanda).

"Глава (MDC - ред.) открыт и планирует поехать в крупнейшие международные центры, включая Москву и Пекин, а также в некоторые европейские и западные столицы, чтобы подчеркнуть степень проблемы", - заявил Сибанда, отвечая на вопрос, поедет ли Чамиза в Женеву или Нью-Йорк, чтобы попросить помощи в решении кризиса.

Собеседник добавил, что, по имеющейся у него информации, через несколько месяцев в стране совсем закончится электричество.

"И у нас нет денег, чтобы купить электричество у других стран, как мы делали в прошлые года", - отметил Сибанда.

Он также заявил, что Чамиза приветствует посредничество ООН. Посредничество Африканского союза тоже может приветствоваться, если с этим будет согласна правящая партия "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF). Кроме того, возможно посредничество президента ЮАР, Намибии или любого другого регионального лидера, способного стать посредником в переговорах с правительством.

Собеседник агентства отметил, что оппозиция продолжит протесты в стране на следующей неделе, как и было запланировано, несмотря на запреты правительства.

Ситуация в Зимбабве продолжает оставаться напряженной с президентских выборов в июле 2018 года. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента.

Победу одержал лидер правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" Эммерсон Мнангагва, получив 50,8% голосов. Его основной соперник — лидер партии "Движение за демократические перемены" Нельсон Чамиза — набрал 44,3% голосов. На фоне объявления результатов выборов в парламент в Хараре начались акции протеста.