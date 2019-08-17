Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T20:09Z
https://ria.ru/20190817/1557583698.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148629/32/1486293269_0:218:4672:2846_1036x0_80_0_0_89734977993fd70263e82678f1335f63.jpg
РИА Новости
Культура

Стивен Кинг одобрил трейлер-ужастик "Кошек"

02:38 17.08.2019
81
© AP Photo / Elise Amendola, FileАмериканский писатель Стивен Кинг
Американский писатель Стивен Кинг
© AP Photo / Elise Amendola, File
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Писатель Стивен Кинг одобрил трейлер-ужастик нового фильма "Кошки", которое сделали пользователи Сети и разместили на YouTube.
"Здесь нечего добавить", - написал Кинг.
В шуточном видео адаптацию Тома Хупера превратили в ужастик, используя кадры из разных хорроров.
Так, ролик начинается с кадров из фильма "Судная ночь", в котором герои смотрят телевизор и узнают из новостей страшную новость, – выходит новый фильм "Кошки".
Большинство пользователей сочли персонажей новой картины страшными: слишком уж реалистично создатели сделали из людей кошек.
Кадр из фильма Кошки
19 июля, 11:40Культура
В Сети появился первый трейлер киноверсии мюзикла "Кошки"
000000
КультураКино и сериалыНовости культурыСтивен КингYouTube
Рекомендуем
Салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
Международный фестиваль фейерверков "Ростех"
РИА
Новости
Гидрологическая обстановка в Приморье. 16 августа 2019
В Приморье из-за тайфуна затопило 530 подворий
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает с речью на мероприятии в Стамбуле
Эрдоган "сделал ставку на Путина" и победил Трампа
Актер Луди Лин и персонаж игры Mortal Kombat Лю Кан
Луди Лин ведет переговоры, чтобы сыграть в экранизации Mortal Kombat
Лента
новостей
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
"Ильич" из Little Big стал сотрудником "Связного" после проигранного спора
Кадр из фильма Джокер
Исполнитель роли Джокера объяснил, откуда он взял зловещий смех
Кадр из клипа FIKA Беги
Ученица Максима Фадеева из "Голос.Дети" выпустила клип на песню "Беги"
Города России. Хабаровск
На одной из улиц Хабаровска вода после дождя поднялась на 70 сантиметров
Автомобиль Джеймса Бонда Aston Martin DB5
В США шпионский автомобиль Джеймса Бонда продали с аукциона
Гидрологическая обстановка в Приморье. 16 августа 2019
Тайфун "Кроса" привел к паводку на юге и западе Приморья
Американская группа Metallica
Metallica пожертвовала 250 тысяч евро на строительство больницы в Румынии
Актриса Шеннен Доэрти с мужем Куртом Исваринко
Актриса из "Зачарованных" рассказала, как тяжелая болезнь изменила ее брак
Серьги конца XIV - начала XV века, обнаруженные в одном из склепов на месте древнего города Солхат в Крыму
В Крыму в древнем городе нашли серьги знатной женщины
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Жена пилота А321 рассказала о его реакции на присвоение звания Героя России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов
08:36В ОБСЕ заявили об атаке на беспилотник миссии в Донбассе
08:33Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом и сильном ветре
08:14Силовики два раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ЛНР
08:11Силовики 14 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР
08:06В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
07:43В Саратове попавший под колеса детского паровозика ребенок получил переломы
07:42В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма
07:27В Хабаровске из-за паводка затопило четыре жилых дома
06:41США могут продлить лицензию для Huawei на 90 дней
06:18Гонконгские учителя вышли на масштабную антиправительственную демонстрацию
05:59Тайфун "Кроса" на время обесточил девять населенных пунктов на Сахалине
05:34Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения с Россией раньше Трампа
05:17В Приморье из-за тайфуна затопило 530 подворий
05:15Кругосветные мореплаватели из Петрозаводска мечтают доплыть до Сиэтла
05:12Россиянам разрешили использовать компактные автознаки
04:46Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
03:40Опрос показал, сколько россиян используют автомобили не по назначению
03:25Эксперт объяснил, что мешает развитию all inclusive в российских отелях
03:18Алкоголь в барах в Буэнос-Айресе подорожает на четверть
Лента новостейМолния