Стивен Кинг одобрил трейлер-ужастик "Кошек"

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Писатель Стивен Кинг одобрил трейлер-ужастик нового фильма "Кошки", которое сделали пользователи Сети и разместили на YouTube.

"Здесь нечего добавить", - написал Кинг.

В шуточном видео адаптацию Тома Хупера превратили в ужастик, используя кадры из разных хорроров.

Так, ролик начинается с кадров из фильма "Судная ночь", в котором герои смотрят телевизор и узнают из новостей страшную новость, – выходит новый фильм "Кошки".