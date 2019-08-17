Стивен Кинг одобрил трейлер-ужастик "Кошек"

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Писатель Стивен Кинг одобрил трейлер-ужастик нового фильма "Кошки", которое сделали пользователи Сети и разместили на YouTube.
https://t.co/cPEYS5hT7e— Stephen King (@StephenKing) 15 августа 2019 г.
I got nothin'.
"Здесь нечего добавить", - написал Кинг.
В шуточном видео адаптацию Тома Хупера превратили в ужастик, используя кадры из разных хорроров.
Так, ролик начинается с кадров из фильма "Судная ночь", в котором герои смотрят телевизор и узнают из новостей страшную новость, – выходит новый фильм "Кошки".
Большинство пользователей сочли персонажей новой картины страшными: слишком уж реалистично создатели сделали из людей кошек.