Ледяной капкан: что пережили люди во время аварии на Саяно-Шушенской ГЭС

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Десятки изуродованных тел, разрушенные здания электростанции и огромное масляное пятно в Енисее — десять лет назад, 17 августа 2009-го, на Саяно-Шушенской ГЭС произошла одна из самых крупных техногенных катастроф в новейшей истории России. Мощный поток воды сорвал крышку гидроагрегата и унес жизни 75 человек. О том, что пережили сотрудники, дежурившие в тот день на станции, и как они спасали от затопления ближайшие деревни, — в материале РИА Новости.

Мгновенная смерть

Утром 17 августа крупнейшая гидроэлектростанция России работала в штатном режиме. Инженеры, техники и сотни других сотрудников находились на своих местах. Из десяти гидроагрегатов функционировали девять, один находился на ремонте.

"В начале девятого раздался сильный хлопок, погас свет, — рассказывает РИА Новости техник службы связи информационных и технологических систем Егор Микеров. — Я вышел в коридор и увидел, что помещение быстро заполняется водой. Она хлестала, как с Ниагарского водопада. Сразу стало понятно: случилось что-то серьезное".

Согласно официальной версии, в 8:15 из-за разрушения крепежных элементов поток воды сорвал крышку второго гидроагрегата, после чего в машинный зал хлынула мощная струя, затопившая ремонтные мастерские. Большинство людей, находившихся внутри, погибли мгновенно. Остальные спасались как могли.

"Как таковой организованной эвакуации не было, потому что из-за отключения электричества не работала система оповещения, — продолжает Микеров, чей кабинет находился в 200 метрах от места прорыва. — Когда мы с коллегами выбрались на улицу, там тоже все было в воде. Хотя ее температура была примерно пять градусов, видимо, из-за сильного выброса адреналина я вообще не чувствовал холода".

Егору повезло — его вытащили коллеги. Сил самостоятельно выбраться из зоны затопления у молодого человека практически не оставалось. "В общей сложности я провел в воде минут 40, причем ее уровень постоянно поднимался и дошел уже мне до шеи, — вспоминает техник. — Идти становилось все труднее, еще пара минут — и я бы, наверное, захлебнулся. Мой рюкзак, который унесло потоком, потом нашли в километре от станции".

© Фото : из личного архива Егор Микеров © Фото : из личного архива Егор Микеров

Закрыть заслонки

Так как электричество отключилось, остановить мощный поток воды можно было лишь двумя способами: с помощью ключей в машинном зале, который к тому времени уже был затоплен, и перекрыв вручную вентиль, расположенный на верхней части плотины. Ее высота достигает 200 с лишним метров.

"Поднявшись наверх, мы взломали ведущие к водоводам железные двери, — вспоминает ведущий инженер производственно-технической службы Саяно-Шушенской ГЭС Ильдар Багаутдинов. — Если бы мы опустили заслонки быстро, мог бы произойти сильный гидравлический удар, повлекший еще большие разрушения. Поэтому опускали медленно, в щадящем режиме".

Таким образом Ильдар вместе с семью коллегами спасли от затопления несколько населенных пунктов, находящихся ниже по течению Енисея. Позже за этот поступок государственные награды получили замначальника турбинного цеха Евгений Кондратцев, старший мастер эксплуатационного участка Павел Майоршин, сотрудники оперативной службы Александр Катайцев, Николай Третьяков и Михаил Нефедов, слесари эксплуатационного участка Александр Чесноков и Раис Гафиулин, а также старший мастер электроцеха Александр Ивашкин.

Шестеро до сих пор работают на станции, а Багаутдинов, награжденный орденом Мужества и премией имени Высоцкого "Своя колея", сейчас на пенсии.

Много версий

Ликвидация последствий аварии, поиски пострадавших и пропавших без вести начались практически сразу после случившегося. К месту ЧП направили спасателей из Красноярского края, Хакасии, других регионов, а также из Москвы.

© Фото : пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России Генерал-лейтенант Данияр Сафиуллин © Фото : пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России Генерал-лейтенант Данияр Сафиуллин

Работами руководил начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-майор Данияр Сафиуллин. Через два дня из-за сильного переутомления у главы штаба случился сердечный приступ, и его немедленно госпитализировали в одну из московских клиник.

Разбор завалов, в котором участвовали несколько тысяч спасателей, продолжался несколько дней. Число погибших постоянно росло. Всего катастрофа унесла жизни 75 человек. Причем тела двоих сотрудников обнаружили лишь спустя 39 дней после аварии, прощание с ними прошло на 40-й день.

"Некоторые трупы были настолько изуродованы, что установить личности удалось лишь благодаря анализу ДНК, — добавляет Микеров. — Хоронить многих погибших пришлось в закрытых гробах".

Расследованием причин трагедии занялись сотрудники Следственного комитета при прокуратуре, а также специалисты Ростехнадзора. Сначала выдвигалось несколько версий: теракт, гидравлический удар (резкий скачок давления в какой-либо системе. — Прим. ред.), землетрясение и другие. В итоге остановились на том, что катастрофа произошла из-за разрушения крепежных элементов. Добавим, что в акваторию Енисея из-за аварии вылилось 40 тонн машинного масла.

Поиск виновных

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", однако позже квалификацию поменяли на "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

© Фото : "РусГидро" Демонтаж второго гидроагрегата — так он выглядел в октябре 2009 года, спустя два месяца после аварии © Фото : "РусГидро" Демонтаж второго гидроагрегата — так он выглядел в октябре 2009 года, спустя два месяца после аварии

Обвинение предъявили семерым сотрудникам станции. В декабре 2014-го Саяногорский городской суд приговорил бывшего главного инженера ГЭС Андрея Митрофанова и экс-директора филиала "РусГидро" Николая Неволько к шести годам колонии. Его заместители Евгений Шерварли и Геннадий Никитенко получили пять лет шесть месяцев и пять лет девять месяцев лишения свободы соответственно.

Сотрудники службы мониторинга оборудования гидроэлектростанции Александр Матвиенко и Александр Клюкач отделались четырьмя с половиной годами условного срока. Их коллега Владимир Белобородов решением суда был амнистирован.