В Красноярском крае беременные добираются до больницы через три реки

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Мария Марикян. Еще в 2018 году в поселке Раздолинске Красноярского края построили новую больницу. Однако региональный Минздрав здание не принимает — оно не соответствует нормам СанПиН. В населенном пункте есть одно действующее медучреждение, вот только расположено оно в здании 1950-х годов. Да и комплексную медпомощь там уже не оказывают: на прием можно записаться только к педиатру, терапевту и стоматологу. Поэтому местные вынуждены преодолевать сотни километров по бездорожью и речным переправам, чтобы попасть в другие больницы.

Нет выхода

На территории Раздолинска Мотыгинского района еще в 1936 году нашли залежи сурьмы и магнезита. После чего и решили основать здесь промышленный населенный пункт: следом за предприятиями здесь появились жилые дома, школа, больница. Здание первого медучреждения построили в 1951-м — в то время оно единственное было оборудовано централизованным водопроводом и септиком (автономной канализацией). В больнице работали профессиональные врачи, которые стажировались в Ленинграде, а новое оборудование регулярно доставляли из Москвы.

Учреждение до сих пор в строю, но от прежних времен мало что осталось. Получить полноценную медицинскую помощь сложно. Фельдшер Елена Колпакова в беседе с РИА Новости рассказывает, что работает здесь 35 лет. Сегодня записаться на прием можно только к педиатру, терапевту и стоматологу. Еще есть стационарное отделение, рассчитанное на девять человек. О прошлом больницы нынешние работники говорят с трепетом. "В палате стационара, на месте которой раньше было отделение хирургии, до сих пор стоит оборудование операционной тех времен. Здесь работали великие люди! Демонтировать все это рука не поднимается. А сейчас у нас нет даже аппарата для забора крови", — признается собеседница.

© Фото из личного архива Елены Колпаковой Медперсонал больницы в Раздолинске, 1955 год © Фото из личного архива Елены Колпаковой Медперсонал больницы в Раздолинске, 1955 год

По словам Елены, если происходит какое-то ДТП, оказать помощь в поселковой больнице при всем желании нет возможности. "Как-то у нас лесовоз упал, водителя прижало. Мы долго не могли найти того, кто помог бы поднять машину. Я еле дотянулась до парнишки, чтобы уколоть обезболивающим. Только через три часа его вытащили и повезли в Мотыгино. А могли бы сразу к нам, — замечает Елена. — Но у нас не сделать анализы, нет рентгеновского аппарата. Вообще хирургия не работает еще с 1996 года, осталась одна терапия".

Поселок так и остался промышленным, вахтовых рабочих всегда много, за медицинской помощью они обращаются чаще местных. "Приходят и с производственными, и с бытовыми травмами. Конечно, они возмущаются, когда мы их отправляем в районную больницу. А что делать? Выхода нет. Наша машина скорой вообще не отдыхает — бывает, за день делает до Мотыгино по пять рейсов. Раньше хоть дорога была асфальтированная, а теперь по ней ходят большегрузы, так она вся убитая", — сетует Колпакова.

Уже совсем ветхое здание, замечает Елена, работники поддерживают своими силами: "Покупаем известку на собственные деньги или идем на предприятия с протянутой рукой. Сами белим, красим. Те, кто у нас лечатся, тоже предлагают помощь".

© Фото из личного архива Елены Колпаковой Больница в Раздолинске © Фото из личного архива Елены Колпаковой Больница в Раздолинске

"Скорая приезжает через раз"

За квалифицированной медпомощью местных жителей приходится отправлять в другие больницы — в ближайшие поселки или в город. К примеру, чтобы попасть в районную, в Мотыгино, раздолинцы преодолевают 30 километров по бездорожью. "Скорая приезжает через раз! Проще самому добраться. Я вот езжу на своей машине, стараюсь подвозить друзей и знакомых, когда могу", — пожаловался РИА Новости местный житель Андрей Трофеев (имя изменено).

"До больницы в Мотыгино автобус ходит три раза в день — на нем и добираемся. В нашем поселке врачи все старой закалки, молодых специалистов совсем нет: временами они появляются, но только для того, чтобы набраться опыта и уехать в другие места", — делился подробностями раздолинец Егор Булатов (имя изменено).

Особенно трудно беременным. Роддома в поселке нет с конца 90-х. В Мотыгино родильное отделение не оборудовано всем необходимым, поэтому будущих мам отправляют аж в Красноярск. Чтобы туда добраться, нужно преодолеть три реки — Ангару, Тасееву, Енисей. В теплое время года — на пароме, в холодное — на хивусе (катере на воздушной подушке). Время в пути в лучшем случае — десять часов.

© Фото из личного архива Елены Колпаковой Кабинет гинекологии в Раздолинске © Фото из личного архива Елены Колпаковой Кабинет гинекологии в Раздолинске

"Зимой меня отправили в Красноярск на УЗИ. Беременность протекала тяжело, а тут в одну сторону 500 километров — на автобусах, хивусах через три речки, — вспоминает в беседе с РИА Новости Алена Убиенных. — На обратном пути в Раздолинск мы сошли с катера, потом должны были пересесть на автобус. Но его не было. Сказали, что опаздывает и будет через 15 минут. В итоге он приехал через три часа. Все это время я простояла на улице — беременная, с сумками, даже некуда было зайти погреться!"

Родила Алена в июне: в роддом поехала на всякий случай заранее, за две недели. "Муж со старшей дочкой ждали дома. А я взяла все необходимое — и в Красноярск. Там никого у нас нет, поэтому мне пришлось остановиться в гостинице. Обратно до дома добиралась одна с ребенком на руках в жару и духоту".

"Сейчас у нас добывают ниобий, вермикулит, железную руду — всего и не перечислить. Так получается, что наш поселок отдает многое, но сами жители остаются ни с чем", — вздыхает Елена Колпакова.

© Фото из личного архива Елены Колпаковой Коридор раздолинской больницы © Фото из личного архива Елены Колпаковой Коридор раздолинской больницы

Слишком большая больница

Еще в 2016 году на радость местным Виктор Толоконский, на тот момент губернатор Красноярского края, вместе с депутатами и чиновниками поручил представителям горнодобывающего предприятия "Прииск Удерейский" построить в Раздолинске больницу. Заверил, что край больницу позже выкупит.

Проект тут же согласовали, и уже в 2018-м медучреждение общей площадью тысяча квадратных метров было готово. Однако до весны этого года не было никаких вестей о том, когда именно больница откроется. Сельчане заволновались, обратились в вышестоящие инстанции.

"Наши депутаты писали письма в районную администрацию, краевую, в приемную губернатора и даже президента. Ответы пришли практически одинаковые: здание не соответствует нормам СанПиН: проживающих на территории поселка немного (по последним данным — 2,33 тысячи зарегистрированных), поэтому здание такого объема нам не подходит", — объяснил в комментарии РИА Новости глава Раздолинска Андрей Якимчук.

© Фото из личного архива Елены Колпаковой Здание новой больницы © Фото из личного архива Елены Колпаковой Здание новой больницы

Глава поселения добавил, что нынешняя больница "находится в плачевном состоянии". "У нас бюджет небольшой, влияния на решение проблемы как такового нет. Люди выражают обеспокоенность по этому поводу, звонят. Но пока ничего не происходит", — добавляет Якимчук.

"Непонятно, к примеру, зачем подрядчиков заставили покупать лифты (в новом здании их два — для перемещения больных и для продуктов питания), если было известно, что здание не отвечает нормам СанПиН, — недоумевает в разговоре с корреспондентом агентства депутат Раздолинского поселкового совета Римма Кирилова. — Вообще идут разговоры, что новое здание в скором времени передадут под офис. А жители так и останутся без нормальной больницы".

Согласно нормам Минздрава, такому "немноголюдному" поселку достаточно пары фельдшерских пунктов. Как объяснили раздолинским депутатам, целая больница повлечет "необоснованное расходование средств". Но чиновники почему-то не учли, что Раздолинск — промышленный поселок, рядом с которым находятся четыре крупных предприятия. Рабочих, приезжающих на вахту, в три раза больше, чем коренных жителей. Вахтовики, как и местные, обслуживаются в поселковой больнице.

© Фото из личного архива Елены Колпаковой Поселок Раздолинск © Фото из личного архива Елены Колпаковой Поселок Раздолинск

Как объяснили РИА Новости в администрации Раздолинска, позиция Минздрава по данному вопросу такова: больница не соответствует нормам, поэтому край не может выкупить здание. Деньги, предназначенные на строительство медучреждения, перенаправлены на другие нужды региона. Рассчитывать на финансирование строительства новой больницы из бюджета можно будет, когда составят план на 2020-2022 годы.

В Министерстве здравоохранения Красноярского края агентству сообщили, что "в целях улучшения условий оказания медицинской помощи в поселке Раздолинске прорабатывается вопрос о выборе в найм помещения", которое можно будет лицензировать под медицинскую деятельность в соответствии со всеми требованиями санитарно-эпидемиологических правил.