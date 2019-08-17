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РИА Новости
Туризм

Власти Египта будут рекламировать страну в Instagram

13:31 17.08.2019
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкСфинкс и пирамиды в Эль-Гизе
Сфинкс и пирамиды в Эль-Гизе
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Министерство туризма Египта запускает глобальную рекламную кампанию в социальных сетях, чтобы привлечь молодых и активных туристов, сообщает АТОР.
Власти страны заключил контракт с туристическим сообществом Beautiful Destinations, чья суммарная аудитория в социальных сетях оценивается в 20 миллионов пользователей. Основная площадка сообщества – Instagram, где число подписчиков превышает двенадцать миллионов.
Первый ролик призван подчеркнуть "скрытые жемчужины" Египта и осветить все привлекательные стороны туристического направления. Помимо знаменитых Пирамид Гиза и статуй Луксора, видов Александрии и Асуана, в ролике показаны морские глубины, пустыня, полеты на воздушных шарах, танцы живота, рыбный рынок, скалолазание и улыбающиеся египтяне.
Министр туризма Египта Рания Машат полагает, что новая кампания, названная People To People привлечет иностранных туристов, в том числе, благодаря "открытости и гостеприимству местных жителей".
По ее словам, главная цель Министерства туризма состоит в том, чтобы, по крайней мере, один человек из каждого египетского домохозяйства работал прямо или косвенно в секторе туризма.
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