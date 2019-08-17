Власти Египта будут рекламировать страну в Instagram

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Министерство туризма Египта запускает глобальную рекламную кампанию в социальных сетях, чтобы привлечь молодых и активных туристов, Министерство туризма Египта запускает глобальную рекламную кампанию в социальных сетях, чтобы привлечь молодых и активных туристов, сообщает АТОР.

Власти страны заключил контракт с туристическим сообществом Beautiful Destinations, чья суммарная аудитория в социальных сетях оценивается в 20 миллионов пользователей. Основная площадка сообщества – Instagram, где число подписчиков превышает двенадцать миллионов.

Первый ролик призван подчеркнуть "скрытые жемчужины" Египта и осветить все привлекательные стороны туристического направления. Помимо знаменитых Пирамид Гиза и статуй Луксора, видов Александрии и Асуана, в ролике показаны морские глубины, пустыня, полеты на воздушных шарах, танцы живота, рыбный рынок, скалолазание и улыбающиеся египтяне.

Министр туризма Египта Рания Машат полагает, что новая кампания, названная People To People привлечет иностранных туристов, в том числе, благодаря "открытости и гостеприимству местных жителей".