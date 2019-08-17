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РИА Новости
Календарь праздников - Религия и мировоззрение

18 августа: память праведной Нонны

10:00 17.08.2019
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Религиозные праздники 18 августа
Святая Нона, почитаемая и православными, и католиками – удивительная женщина, которая одним примером своей искренней веры, жизни по Евангелию и молитвы подарила миру трех святых – мужа и двух сыновей.
Родилась она в конце III века в христианской семье, вышла замуж за богатого каппадокийского землевладельца Григория – по-житейски вполне удачно, если бы не одно "но": муж Ноны был язычником, последователем секты верховников (ипсистариев) — чтил верховного бога, соблюдал некоторые иудейские обряды и одновременно поклонялся огню.
Сын святой Нонны святитель Григорий Богослов, один из самых проницательных и глубоких духовных христианских писателей, вспоминал: "Не могла она переносить … спокойно, чтобы одной половиной быть в соединении с Богом, а другой частью самой себя — оставаться в отчуждении от Бога. Напротив того, она желала, чтобы к союзу плотскому присоединился и союз духовный. А потому день и ночь припадала к Богу, в посте и со многими слезами просила у Него даровать спасение мужу".
И молитвы ее не остались без ответа – Григорий уверовал во Христа и в 325 году отправился в Никею, где шел Вселенский собор, и попросил епископов крестить его. Каппадокийский архиепископ Леонтий исполнил его просьбу, а через несколько лет Григорий сам стал священником.
У них с Ноной было трое детей – два сына и дочь. Святой Григорий Богослов, писал о матери: "Она знала одно истинное благородство — быть благочестивою и знать, откуда мы произошли и куда пойдем; одно надежное и неотъемлемое богатство — тратить свое имущество для Бога и для нищих… Кто, приступая к молитве, имел столько упования получить просимое? Но всего удивительнее то, что она, хотя и сильно поражалась горестями, даже чужими, однако же никогда не предавалась плотскому плачу до того, чтобы скорбный глас исторгся прежде благодарения… или при наступлении светлого праздника оставалась на ней печальная одежда, хотя ее постигали неоднократно многие скорби. Ибо душе Боголюбивой свойственно подчинять Божественному все человеческое".
Последние годы жизни были для Нонны суровым испытанием: в 368 году умер ее младший сын Кесарей, а через год – и дочь. Она слегла и долго тяжело болела, а в 374, после смерти мужа уже почти не выходила из храма. Там 18 августа и скончалась, стоя на молитве.
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Календарь праздников - Религия и мировоззрениерелигия
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