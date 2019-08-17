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РИА Новости
Туризм

Как на открытках: лучшие виды Южного берега Крыма

08:00 17.08.2019 (обновлено: 08:09 17.08.2019)
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"Куплю костюм с отливом, и в Ялту!" — мечтал герой известного советского фильма "Джентльмены удачи". Окрестности Ялты всегда притягивали любителей красивой жизни. Туристы едут сюда не только ради моря и пляжного отдыха, но и чтобы увидеть жемчужины Южного берега Крыма — Массандровский, Ливадийский и Воронцовский дворцы с тенистыми аллеями и реликтовыми садами, душистые цветочные поляны Никитского ботанического сада, гору Ай-Петри и замок на скале Ласточкино гнездо. В окрестностях Ялты много мест, откуда можно увидеть "город золотой" с высоты птичьего полета.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Большая Ялта простирается вдоль побережья на 70 километров, включает сам город, а также несколько десятков городов и поселков — Гурзуф, Массандру, Ливадию, Гаспру, Мисхор, Алупку, Симеиз, Форос и другие.

Вид на Ялту
1 из 12

Большая Ялта простирается вдоль побережья на 70 километров, включает сам город, а также несколько десятков городов и поселков — Гурзуф, Массандру, Ливадию, Гаспру, Мисхор, Алупку, Симеиз, Форос и другие.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ласточкино гнездо — замок-дворец на краю отвесной 40-метровой скалы мыса Ай-Тодор. Это визитная карточка Большой Ялты — тысячи туристов съезжаются сюда в сезон ежедневно, чтобы сделать памятное фото.

Отдыхающие фотографируются возле замка Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
2 из 12

Ласточкино гнездо — замок-дворец на краю отвесной 40-метровой скалы мыса Ай-Тодор. Это визитная карточка Большой Ялты — тысячи туристов съезжаются сюда в сезон ежедневно, чтобы сделать памятное фото.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

Канатной дороге "Ялта — Горка" уже полвека. Это своего рода ретроаттракцион — в двухместных кабинках советских времен над городом катались герои фильма "Асса" под песню Бориса Гребенщикова "Под небом голубым есть город золотой". С тех пор дорога не изменилась. Это экзотика для тех, кто хочет медленно проплыть над Ялтой — прямо над крышами домов.

Канатная дорога в Ялте
3 из 12

Канатной дороге "Ялта — Горка" уже полвека. Это своего рода ретроаттракцион — в двухместных кабинках советских времен над городом катались герои фильма "Асса" под песню Бориса Гребенщикова "Под небом голубым есть город золотой". С тех пор дорога не изменилась. Это экзотика для тех, кто хочет медленно проплыть над Ялтой — прямо над крышами домов.

© РИА Новости / Константин Чалабов
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ялтинский маяк построен в конце XIX века. Находится на краю бетонного мола у порта. Более ста лет маяк служит не только ориентиром для судов, но и своеобразной достопримечательностью города-курорта.

Самые лучшие виды на маяк открываются с ялтинской набережной или с верхней станции городской канатной дороги.

Ялтинский маяк
4 из 12

Ялтинский маяк построен в конце XIX века. Находится на краю бетонного мола у порта. Более ста лет маяк служит не только ориентиром для судов, но и своеобразной достопримечательностью города-курорта.

Самые лучшие виды на маяк открываются с ялтинской набережной или с верхней станции городской канатной дороги.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В том месте, где проходили съемки фильма Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", установлен памятник актеру, почетному гражданину Крыма Михаилу Пуговкину. Народный артист жил здесь в конце девяностых и внес большой вклад в развитие культуры республики.

Установка памятника Народному артисту СССР Михаилу Пуговкину на набережной Ялты
5 из 12

В том месте, где проходили съемки фильма Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", установлен памятник актеру, почетному гражданину Крыма Михаилу Пуговкину. Народный артист жил здесь в конце девяностых и внес большой вклад в развитие культуры республики.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Беседка у храма Архангела Михаила в Ореанде.

Беседка у Храма Архангела Михаила в Ореанде
6 из 12

Беседка у храма Архангела Михаила в Ореанде.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

На вершину горы Ай-Петри можно добраться по канатной дороге из Ялты.

Между зубцами горы, на высоте 1,2 тысячи метров протянут веревочный мост, с которого открывается захватывающий вид.

Туристы идут по веревочной лестнице между зубцами горы Ай-Петри в Крыму.
7 из 12

На вершину горы Ай-Петри можно добраться по канатной дороге из Ялты.

Между зубцами горы, на высоте 1,2 тысячи метров протянут веревочный мост, с которого открывается захватывающий вид.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Воронцовский дворец в Алупке находится у самого подножия горы Ай-Петри. Он был построен для графа Михаила Воронцова в первой половине XIX века и до революции 1917 года принадлежал графской семье.

С 4 по 11 февраля 1945 года, во время Ялтинской конференции, дворец был резиденцией британской делегации во главе с Уинстоном Черчиллем, а позже использовался в качестве государственной дачи. Сейчас дворец открыт для посещений — это музей.

Воронцовский дворец в Алупке
8 из 12

Воронцовский дворец в Алупке находится у самого подножия горы Ай-Петри. Он был построен для графа Михаила Воронцова в первой половине XIX века и до революции 1917 года принадлежал графской семье.

С 4 по 11 февраля 1945 года, во время Ялтинской конференции, дворец был резиденцией британской делегации во главе с Уинстоном Черчиллем, а позже использовался в качестве государственной дачи. Сейчас дворец открыт для посещений — это музей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ливадийский дворец в итальянском стиле соперничает с Воронцовским за звание самой роскошной резиденции Крыма. Эта бывшая южная вотчина российских императоров находится всего в трех километрах от Ялты.

В советские годы дворец часто служил съемочной площадкой для киностудии "Мосфильм" — здесь, к примеру, снимались эпизоды фильмов "Анна Каренина", "Собака на сене", "Овод".

Ливадийский дворец
9 из 12

Ливадийский дворец в итальянском стиле соперничает с Воронцовским за звание самой роскошной резиденции Крыма. Эта бывшая южная вотчина российских императоров находится всего в трех километрах от Ялты.

В советские годы дворец часто служил съемочной площадкой для киностудии "Мосфильм" — здесь, к примеру, снимались эпизоды фильмов "Анна Каренина", "Собака на сене", "Овод".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В пяти километрах от Ялты — Массандровский дворец. Этот романтичный замок был резиденцией императора Александра III.

В советские годы памятник архитектуры стал государственной дачей, где отдыхал Сталин и другие важные лица. В 1992 году дворец открыли для туристов, сегодня это один из самых популярных музеев региона.

Массандровский дворец
10 из 12

В пяти километрах от Ялты — Массандровский дворец. Этот романтичный замок был резиденцией императора Александра III.

В советские годы памятник архитектуры стал государственной дачей, где отдыхал Сталин и другие важные лица. В 1992 году дворец открыли для туристов, сегодня это один из самых популярных музеев региона.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Скульптура сатира на фасаде Массандровского дворца.

Скульптурная композиция на территории Массандровского дворца
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Скульптура сатира на фасаде Массандровского дворца.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Никитскому ботаническому саду более 200 лет, появился он еще при императоре Александре I.

Здесь собраны тысячи видов растений, в том числе и очень редкие.

В саду есть верхний и нижний парки, где растут кедры, кипарисы, пальмы и множество других деревьев.

Девушка фотографирует в Никитском ботаническом саду в Крыму
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Никитскому ботаническому саду более 200 лет, появился он еще при императоре Александре I.

Здесь собраны тысячи видов растений, в том числе и очень редкие.

В саду есть верхний и нижний парки, где растут кедры, кипарисы, пальмы и множество других деревьев.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
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ТуризмФото - ТуризмЯлтаКрым
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