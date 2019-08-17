Как на открытках: лучшие виды Южного берега Крыма

Ялтинский маяк построен в конце XIX века. Находится на краю бетонного мола у порта. Более ста лет маяк служит не только ориентиром для судов, но и своеобразной достопримечательностью города-курорта.

Самые лучшие виды на маяк открываются с ялтинской набережной или с верхней станции городской канатной дороги.