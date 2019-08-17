Как на открытках: лучшие виды Южного берега Крыма

Большая Ялта простирается вдоль побережья на 70 километров, включает сам город, а также несколько десятков городов и поселков — Гурзуф, Массандру, Ливадию, Гаспру, Мисхор, Алупку, Симеиз, Форос и другие.
Большая Ялта простирается вдоль побережья на 70 километров, включает сам город, а также несколько десятков городов и поселков — Гурзуф, Массандру, Ливадию, Гаспру, Мисхор, Алупку, Симеиз, Форос и другие.
Ласточкино гнездо — замок-дворец на краю отвесной 40-метровой скалы мыса Ай-Тодор. Это визитная карточка Большой Ялты — тысячи туристов съезжаются сюда в сезон ежедневно, чтобы сделать памятное фото.
Ласточкино гнездо — замок-дворец на краю отвесной 40-метровой скалы мыса Ай-Тодор. Это визитная карточка Большой Ялты — тысячи туристов съезжаются сюда в сезон ежедневно, чтобы сделать памятное фото.
Канатной дороге "Ялта — Горка" уже полвека. Это своего рода ретроаттракцион — в двухместных кабинках советских времен над городом катались герои фильма "Асса" под песню Бориса Гребенщикова "Под небом голубым есть город золотой". С тех пор дорога не изменилась. Это экзотика для тех, кто хочет медленно проплыть над Ялтой — прямо над крышами домов.
Канатной дороге "Ялта — Горка" уже полвека. Это своего рода ретроаттракцион — в двухместных кабинках советских времен над городом катались герои фильма "Асса" под песню Бориса Гребенщикова "Под небом голубым есть город золотой". С тех пор дорога не изменилась. Это экзотика для тех, кто хочет медленно проплыть над Ялтой — прямо над крышами домов.
Ялтинский маяк построен в конце XIX века. Находится на краю бетонного мола у порта. Более ста лет маяк служит не только ориентиром для судов, но и своеобразной достопримечательностью города-курорта.
Самые лучшие виды на маяк открываются с ялтинской набережной или с верхней станции городской канатной дороги.
Ялтинский маяк построен в конце XIX века. Находится на краю бетонного мола у порта. Более ста лет маяк служит не только ориентиром для судов, но и своеобразной достопримечательностью города-курорта.
Самые лучшие виды на маяк открываются с ялтинской набережной или с верхней станции городской канатной дороги.
В том месте, где проходили съемки фильма Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", установлен памятник актеру, почетному гражданину Крыма Михаилу Пуговкину. Народный артист жил здесь в конце девяностых и внес большой вклад в развитие культуры республики.
В том месте, где проходили съемки фильма Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", установлен памятник актеру, почетному гражданину Крыма Михаилу Пуговкину. Народный артист жил здесь в конце девяностых и внес большой вклад в развитие культуры республики.
Беседка у храма Архангела Михаила в Ореанде.
Беседка у храма Архангела Михаила в Ореанде.
На вершину горы Ай-Петри можно добраться по канатной дороге из Ялты.
Между зубцами горы, на высоте 1,2 тысячи метров протянут веревочный мост, с которого открывается захватывающий вид.
На вершину горы Ай-Петри можно добраться по канатной дороге из Ялты.
Между зубцами горы, на высоте 1,2 тысячи метров протянут веревочный мост, с которого открывается захватывающий вид.
Воронцовский дворец в Алупке находится у самого подножия горы Ай-Петри. Он был построен для графа Михаила Воронцова в первой половине XIX века и до революции 1917 года принадлежал графской семье.
С 4 по 11 февраля 1945 года, во время Ялтинской конференции, дворец был резиденцией британской делегации во главе с Уинстоном Черчиллем, а позже использовался в качестве государственной дачи. Сейчас дворец открыт для посещений — это музей.
Воронцовский дворец в Алупке находится у самого подножия горы Ай-Петри. Он был построен для графа Михаила Воронцова в первой половине XIX века и до революции 1917 года принадлежал графской семье.
С 4 по 11 февраля 1945 года, во время Ялтинской конференции, дворец был резиденцией британской делегации во главе с Уинстоном Черчиллем, а позже использовался в качестве государственной дачи. Сейчас дворец открыт для посещений — это музей.
Ливадийский дворец в итальянском стиле соперничает с Воронцовским за звание самой роскошной резиденции Крыма. Эта бывшая южная вотчина российских императоров находится всего в трех километрах от Ялты.
В советские годы дворец часто служил съемочной площадкой для киностудии "Мосфильм" — здесь, к примеру, снимались эпизоды фильмов "Анна Каренина", "Собака на сене", "Овод".
Ливадийский дворец в итальянском стиле соперничает с Воронцовским за звание самой роскошной резиденции Крыма. Эта бывшая южная вотчина российских императоров находится всего в трех километрах от Ялты.
В советские годы дворец часто служил съемочной площадкой для киностудии "Мосфильм" — здесь, к примеру, снимались эпизоды фильмов "Анна Каренина", "Собака на сене", "Овод".
В пяти километрах от Ялты — Массандровский дворец. Этот романтичный замок был резиденцией императора Александра III.
В советские годы памятник архитектуры стал государственной дачей, где отдыхал Сталин и другие важные лица. В 1992 году дворец открыли для туристов, сегодня это один из самых популярных музеев региона.
В пяти километрах от Ялты — Массандровский дворец. Этот романтичный замок был резиденцией императора Александра III.
В советские годы памятник архитектуры стал государственной дачей, где отдыхал Сталин и другие важные лица. В 1992 году дворец открыли для туристов, сегодня это один из самых популярных музеев региона.
Скульптура сатира на фасаде Массандровского дворца.
Скульптура сатира на фасаде Массандровского дворца.
Никитскому ботаническому саду более 200 лет, появился он еще при императоре Александре I.
Здесь собраны тысячи видов растений, в том числе и очень редкие.
В саду есть верхний и нижний парки, где растут кедры, кипарисы, пальмы и множество других деревьев.
Никитскому ботаническому саду более 200 лет, появился он еще при императоре Александре I.
Здесь собраны тысячи видов растений, в том числе и очень редкие.
В саду есть верхний и нижний парки, где растут кедры, кипарисы, пальмы и множество других деревьев.